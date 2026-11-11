“L’approvazione da parte dell’Assemblea regionale siciliana della riforma dell’ordinamento della dirigenza rappresenta una svolta epocale per la pubblica amministrazione regionale. Dopo oltre vent’anni, la Sicilia si dota finalmente di un nuovo assetto normativo che supera un sistema ormai inadeguato rispetto alle esigenze organizzative e alle sfide che attendono la Regione. Un risultato importante, rispetto al quale è doveroso riconoscere il valore del lavoro svolto e del confronto che ha accompagnato il percorso legislativo”. Lo affermano Leonardo La Piana segretario generale della Cisl Sicilia e Paolo Montera responsabile del Dipartimento Politiche sanitarie ed Enti regionali della Cisl Sicilia, Daniele Passanisi segretario generale della Cisl Fp Sicilia e Fabrizio Lercara segretario regionale della Cisl Fp Sicilia. “Siamo di fronte a una riforma – sottolineano – che può segnare davvero un prima e un dopo nella storia dell’amministrazione regionale. Oggi si sancisce l’articolazione del ruolo dirigenziale articolato in due fasce, superando il precedente ordinamento. E si stabilisce il progressivo allineamento alla disciplina nazionale. Questo costituisce un passaggio fondamentale per restituire funzionalità, prospettiva e capacità operativa alla Regione. È una riforma che arriva dopo un’attesa troppo lunga e che oggi offre finalmente le condizioni per affrontare in maniera strutturale le carenze di organico e avviare il necessario ricambio generazionale”. Per la Cisl, “un elemento determinante per il raggiungimento di questo risultato è stato il dialogo serrato con le parti sociali, sviluppato sia dal governo regionale sia dall’Assemblea, attraverso un confronto che ha consentito di approfondire le criticità, raccogliere osservazioni e contribuire alla definizione di un impianto normativo più rispondente alle esigenze dell’amministrazione e dei lavoratori”. “Il metodo partecipativo che ha caratterizzato questo percorso – evidenziano La Piana, Montera, Passanisi e Lercara – è da sempre il modello operativo della Cisl. Crediamo che le riforme più importanti siano quelle costruite attraverso il confronto, la responsabilità e la capacità di trovare sintesi tra posizioni differenti. Il risultato raggiunto dimostra che il coinvolgimento delle parti sociali non è un passaggio formale, ma uno strumento concreto per migliorare la qualità delle decisioni pubbliche. Per questo auspichiamo che il percorso seguito per la riforma della dirigenza possa fare da apripista e diventare un modello stabile nei rapporti tra istituzioni e rappresentanze sociali”. La Cisl ribadisce la necessità che si passi rapidamente dalla riforma alla sua attuazione. La pubblicazione della legge consentirà infatti di avviare il concorso per il reclutamento di 229 nuovi dirigenti previsto per il 2026, al quale seguiranno le procedure per la copertura dei posti vacanti individuati dal Piao regionale. “Non c’è tempo da perdere – dicono – la Regione attraversa una fase particolarmente delicata, segnata da una evidente carenza di personale e di professionalità che condiziona quotidianamente il funzionamento degli uffici. L’avvio dei concorsi rappresenta una risposta attesa e indispensabile, non soltanto per colmare i vuoti di organico, ma per mettere l’amministrazione nelle condizioni di affrontare le crescenti complessità della propria missione istituzionale “. La riforma, per la Cisl, deve però essere considerata il punto di partenza di una più ampia stagione di rinnovamento della pubblica amministrazione siciliana. Una stagione che dovrà avere al centro l’innovazione organizzativa, la digitalizzazione dei processi, la formazione continua e l’individuazione delle competenze attraverso meccanismi di merito, anche alla luce delle trasformazioni che stanno interessando il lavoro pubblico con l’ingresso dell’intelligenza artificiale. Particolarmente positivo viene giudicato anche il rinvio automatico previsto dalla riforma alla normativa nazionale in materia. Questo consente di armonizzare l’ordinamento regionale con quello statale e rafforza la necessità di un rapporto sinergico tra le diverse amministrazioni pubbliche. “Questa riforma dà il via a una prospettiva nuova – affermano La Piana e Montera, Passanisi e Lercara – adesso serve responsabilità da parte di tutti, affinché alle innovazioni normative seguano atti concreti, concorsi, investimenti sulle competenze e un profondo cambiamento culturale e organizzativo. La Regione Siciliana ha l’opportunità di tornare a essere un’amministrazione moderna, autorevole, efficiente e attrattiva. Ci auguriamo che il metodo partecipativo che ha reso possibile questo risultato diventi una prassi consolidata, perché le grandi trasformazioni della pubblica amministrazione si realizzano meglio quando istituzioni e parti sociali scelgono di camminare insieme”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.