Inizierà lunedì 22 maggio il percorso formativo per i preposti, riservato al personale con mansioni di esecutore stradale della Città Metropolitana di Messina, che vedrà coinvolti oltre novanta lavoratori che operano su strade provinciali.

I corsi di formazione si svolgeranno direttamente sui luoghi di lavoro nei Comuni della zona tirrenica e ionica e costituiranno attuazione delle nuove disposizioni (in particolare l’art. 19 che impone nuove e più stringenti obblighi in materia di vigilanza per l’attuazione degli obblighi di sicurezza), introdotte con il D.L. 146/2021, convertito con L. 215/2021, che modificano alcune norme del Testo Unico D.Lgs. 81/08.

La Città Metropolitana di Messina dà l’opportunità di partecipare, secondo accordi tra le rispettive Amministrazioni, anche al personale avente le stesse mansioni per cui è progettata l’attività dei Comuni ospitanti.

Gli incontri, coordinati dal Responsabile dell’Ufficio Formazione Risorse Umane della Segreteria Generale, dott.ssa Maria Luisa Sodo Grasso, saranno tenuti dal Responsabile Servizio Prevenzione, dott. Sandro Mangiapane, docente formatore in materia di sicurezza, che si soffermerà sia sugli obblighi del preposto previsti dall’art. 19, sia sulle modalità di attuazione delle procedure operative per tutelare i lavoratori dell’Ente che operano nei cantieri stradali.

