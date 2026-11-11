Il corteo funebre per il giovane Emanuele Rubino, con la bara portata in trionfo, fumogeni, mortaretti e negozi costretti a chiudere, o anche compiacenti nel rispetto dovuto al lutto, è il sintomo di un diversa socialità e vita urbana, che la sola repressione non può risolvere.

Il rafforzamento di una nuova criminalità mafiosa di stampo locale nasce da un terreno di povertà, marginalità e precarietà lavorativa. Dove mancano reddito, istruzione, casa e servizi pubblici, la mafia diventa l’unica fonte di sussistenza e trova consenso. Diventa stato sociale dove lo Stato smantella il proprio: dove impoverisce gli enti locali, tollera il lavoro sottopagato o in nero e lascia che un’economia sporca soffochi quella pulita.

Nella città storica, il peso dell’economia turistica sta corrompendo e distruggendo il tessuto sociale tradizionale, e anche quello che a fatica stava emergendo con la nuova stagione di ripopolamento.





Ne risente la residenza, mentre alcune opportunità commerciali si trasformano in interessi predatori e totalizzanti.

L’azione dei governi nazionale e locale è stata gravemente carente. La politica complice e ipocrita, che grida allo scandalo e chiede più forze dell’ordine senza toccare le cause, è parte del problema e non la soluzione.

L’attuale amministrazione non ha saputo cambiare il destino di ampie parti della città: si è limitata ad accompagnarne, con indolenza, il peggioramento delle condizioni sociali e urbane.

Oggi non dobbiamo criminalizzare Ballarò e le periferie oltre il fatto accaduto, né affidarci ancora a politiche securitarie, che da sole mostrano tutti i loro limiti.





Servono politiche sociali strutturali: accompagnamento al reddito, interventi contro la dispersione scolastica, diritto all’abitazione e impieghi di pubblica utilità.

Serve il lavoro per determinare autonomia economica come motore di emancipazione e riscatto sociale. Bisogna riavviare subito il percorso virtuoso che aveva portato alla regolarizzazione degli ambulanti da insediare nel mercato coperto, che negli anni di Lagalla è diventato una discarica.

Occorre affrontare la questione dei rifiuti con progetti di formazione che rendano le persone consapevoli.





Occorre sostenere il mercatino del baratto, come strumento di recupero di ricchezza attraverso il riuso dei prodotti, e affiancarlo a sistemi di conferimento per tutto ciò che non trova mercato, destinandolo così a diventare materia prima seconda.

La città storica ha bisogno di un nuovo impegno pubblico, che punti sulla residenza stabile e sulle opportunità di lavoro, perché i cittadini possano farsi custodi dei luoghi e delle relazioni sociali virtuose.

La città storica va difesa e rafforzata nei presidi della produzione e somministrazione culturale gestiti dal terzo settore e da illuminati imprenditori.

La risposta alla mafia a Palermo passa da una lotta sociale fatta di lavoro, istruzione, casa e presenza pubblica nei quartieri.

Antonio Marotta Direzione Nazionale PRC

Baraba Evola e Ramon La Torre cosegretari Rifondazione Comunista Palermo

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