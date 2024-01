In un gesto di solidarietà e determinazione comunitaria, i residenti del quartiere di Passo di Rigano, guidati dal Comitato per i Diritti dei Cittadini, hanno preso una decisione straordinaria per affrontare il problema delle strade dissestate della loro città. Stanchi delle numerose buche lungo Via Cartagine, che hanno causato diversi incidenti e rappresentano un rischio costante per la sicurezza, si sono autotassati per acquistare il materiale necessario e hanno lavorato insieme per riparare la strada.

Angelo Figuccia, Presidente del comitato, ha espresso la frustrazione dei residenti: “Da diversi mesi, Palermo è piena di buche che causano frequenti incidenti e sono pericolose per automobilisti, motociclisti, pedoni, ecc. Questa situazione non poteva lasciarci indifferenti.” La mossa dei cittadini è stata innescata da un recente incidente stradale in Via Cartagine, che ha visto coinvolto un giovane su un ciclomotore, evidenziando ulteriormente l’urgenza del problema.

La decisione di intervenire direttamente è un chiaro segno di esasperazione verso le amministrazioni che si sono succedute senza portare miglioramenti significativi. “Malgrado si alternino le diverse amministrazioni, la situazione rimane sempre uguale. Palermo è diventata una città invivibile,” conclude Figuccia.

L’iniziativa del comitato e dei cittadini di Passo di Rigano non solo getta luce sulla grave situazione delle infrastrutture urbane, ma diventa anche un esempio di come l’azione collettiva possa fare la differenza quando le istituzioni sembrano latitare. Questa storia è un promemoria potente della resilienza e dell’impegno civico dei cittadini di Palermo, determinati a migliorare la qualità della vita nel loro quartiere, anche contro le avversità.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.