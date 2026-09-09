Civico, domani alle 12 assemblea del personale indetta dai sindacati su carenze di personale e ricadute sui servizi

di Press Service

09/09/2026

Palermo 9 settembre 2026 – Si svolgerà domani 10 settembre l’assemblea generale di tutti i lavoratori dell’Arnas “Civico-Di Cristina-Benfratelli” dalle ore 12 alle 16, presso l’aula multimediale. Fallito un mese fa il tentativo di conciliazione in Prefettura, l’assemblea è stata proclamata dalle segreterie aziendali di Cgil, Cisl, Uil Nursind, Fials, Nursing con le Rsu, unitamente alle rappresentanze della dirigenza medica e sanitaria (Cgil, Cisl, Uil, Fials, Confsal) per affrontare le gravi criticità gestionali e organizzative “che stanno compromettendo la qualità dei servizi erogati e la sostenibilità dei ritmi lavorativi dell’intero personale aziendale”.

Le motivazioni della protesta, per il personale del comparto, riguardano la grave carenza di personale infermieristico dedicato all’assistenza, che comporta un insostenibile sovraccarico lavorativo con conseguenti rischi sia per la sicurezza delle cure fornite ai pazienti, sia per la salute psico-fisica degli operatori. E ancora: carenza di personale tecnico sanitario e amministrativo, carenza di operatori socio-sanitari, insufficienza di personale Oss nei reparti, con pesanti ricadute sull’organizzazione complessiva dei servizi assistenziali. 

Per quanto riguarda i Servizi Generali, le sigle sindacali segnalano forti criticità irrisolte legate alla riorganizzazione dell’autoparco e della Farmacia aziendale e la necessità della stabilizzazione del personale Oss, oggi co.co.co.

Le organizzazioni sindacali della dirigenza medica aderiscono per i problemi inerenti alle severe carenze di personale in pianta organica, l’assenza di un piano concreto per la stabilizzazione dei lavoratori precari, la mancata applicazione dell’algoritmo previsto dal Ccnl relativo all’orario di lavoro, persistenti criticità e disservizi legati al funzionamento della mensa aziendale e la pubblicazione del bando per il conferimento degli incarichi di altissima professionalità.

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