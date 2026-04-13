Un suono che scorre senza confini, tra jazz contemporaneo e cultura urban. È questo il cuore di “Flow bark”, il nuovo singolo di Claudio Vignali, disponibile su tutte le piattaforme digitali insieme al videoclip ufficiale. Il brano (al link https://bfan.link/flow-bark) anticipa l’uscita dell’album “Flow”, atteso nel 2026 per Alman Music.

«Un viaggio sonoro che unisce linguaggi e generazioni», sintetizza il progetto del pianista e compositore bolognese, tra i nomi più attivi della scena jazz attuale dopo tournée e collaborazioni internazionali.

Accanto a Vignali, una formazione che definisce il carattere del brano: Frank Martino (chitarra a 8 corde), Marco Frattini (batteria) e il rapper Devon Miles “Messenger of Light”. Proprio quest’ultimo imprime al pezzo una cifra contemporanea e poetica, trasformando la matrice jazz in un racconto urbano, dinamico e accessibile.

Il risultato è un sound ibrido ma coerente: virtuosismo e contaminazione si intrecciano in una proposta che guarda tanto agli appassionati di jazz quanto alle nuove generazioni cresciute nell’hip-hop.

L’orizzonte è già tracciato verso “Flow”, un disco che promette respiro internazionale. Tra gli ospiti spicca infatti Gretchen Parlato, vocalist statunitense pluripremiata e tra le voci più influenti del jazz contemporaneo. La sua partecipazione aggiunge una dimensione sofisticata e globale al progetto.

“Flow bark” segna dunque l’inizio di un percorso: un flusso musicale in movimento, destinato a crescere fino all’uscita dell’album. E, nelle intenzioni di Claudio Vignali, a non fermarsi.

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