Far ridere è un’arte e loro, in questo, sono artisti. Tutti pronti a tante e grasse risate con Claudione e Vespertino in scena con il nuovo spettacolo comico “Live Show”. Appuntamento sabato 15 giugno, alle 21:15, e domenica 16 giugno, alle 17:45, al Cineteatro Colosseum di Palermo, in via Guido Rossa, 7 (Bonagia).

Claudione e Vespertino, ovvero Claudio Di Giovanni e Daniele Vespertino, porteranno in scena la costruzione dello spettacolo stesso. Il pubblico, infatti, assisterà al percorso che i due comici hanno intrapreso per scrivere lo show. Non mancheranno i personaggi noti portati al successo dalle trasmissioni televisive e, inoltre, ci saranno molteplici gag inedite.

Claudione e Vespertino giocheranno molto sulle loro differenze fisiche e caratteriali che renderanno lo spettacolo esilarante e adatto ad ogni fascia d’età.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro; 10 euro, invece, il ridotto. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 3926393204.

