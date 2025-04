Progetto di volontariato con l’Associazione “Accendi un Sorriso”

Palermo, 9 aprile 2025 – Una ventata di allegria e spensieratezza ha invaso ieri i corridoi dell’Istituto Geriatrico Siciliano di Palermo, struttura gestita dal gruppo Sereni Orizzonti. Protagonisti dell’iniziativa sono stati i clown Gnoccolo (Giovanni Perricone), Piperita (Rosa Moscato), Piccolone (Vincenzo Roccampo) e Melody (Irene Basso) dell’associazione “Accendi Un Sorriso”, che hanno dedicato un’intera giornata agli ospiti della residenza per anziani.

La clownterapia, ormai riconosciuta come valido supporto terapeutico complementare, ha dimostrato ancora una volta la sua efficacia nel migliorare il benessere psicologico degli anziani. Durante la visita, i clown hanno intrattenuto gli ospiti con sketch comici, piccoli spettacoli di magia e momenti musicali, creando un’atmosfera di genuina ilarità che ha coinvolto anche il personale della struttura.





«Vedere i nostri ospiti sorridere e partecipare con entusiasmo è stata una gioia immensa», raccontano le animatrici della struttura. «Iniziative come questa sono fondamentali per il benessere emotivo dei nostri anziani e si inseriscono perfettamente nel nostro programma di attività ricreative e terapeutiche. Ringraziamo di cuore i clown volontari per questa bella giornata», concludono.

L’associazione “Accendi Un Sorriso” opera da anni sul territorio siciliano portando momenti di svago e leggerezza in diversi contesti, dalle pediatrie ospedaliere alle case di riposo. Gnoccolo, Piperita, Piccolone e Melody, con la loro professionalità e sensibilità, hanno saputo instaurare un rapporto empatico con gli ospiti dell’Istituto, dimostrando come anche una risata possa diventare strumento di cura.

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività sociali e ricreative promosso da Sereni Orizzonti, gruppo leader nella gestione di residenze per anziani, che pone al centro della propria mission il benessere globale dei propri ospiti.

Luogo: Istituto Geriatrico Siciliano, Via Messina Marine , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.