Palermo 2 febbraio 2026 – Pagate le retribuzione del mese di dicembre ai circa 60 dipendenti del consorzio Palermo sud-est impegnati nei lavori del collettore fognario. Dopo la giornata di protesta di venerdì, è arrivato un segnale significativo da parte della Cmc Ravenna spa, la società che ha acquisito il ramo d’azienda della Manelli e che ancora attende il formale subentro e la conseguente presa d’atto da parte della stazione appaltante. “Un segnale – affermano i segretari di Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo e Cosimo Lo Sciuto, di Filca Cisl Palermo Trapani Salvatore De Luca e di Feneal Uil Tirrenica Salvatore Puleo – che sicuramente ha disteso gli animi e che consente la definizione degli ultimi passaggi con più serenità.

Venerdì mattina gli operai si sono arrampicati sui silos aziendali del cantiere di via Maurizio Ascoli, per chiedere du mesi di stipendi mancanti.

“In aggiunta a quanto avvenuto stamani, la Cmc ha formalmente comunicato alle organizzazioni sindacali, rispondendo a una nostra richiesta, che non appena saranno definiti i passaggi per il subentro, la Cmc si impegna ad assumere direttamente tutto il personale dipendente del cantiere Palermo su est – aggiungono Ceraulo, Lo Sciuto, De Luca e Puleo – Ringraziamo Cmc per avere dato in questo momento un segnale importante che dimostra l’attenzione su delle opere strategiche del nostro territorio e che fa ben sperare rispetto al proseguo delle opere e al mantenimento dei livelli occupazionali. Adesso tocca anche alla stazione appaltante dare seguito e ottimizzare i tempi rispetto alle procedure di subentro. In questi mesi abbiamo sempre registrato a massima disponibilità da parte del sub commissario dell’ufficio alla Depurazione, che in diverse occasioni di criticità non ha mai fatto venir meno il proprio apporto”.

Fillea, Filca e Feneal con soddisfazione accolgono anche la notizia della riconferma di 4 contratti in scadenza: “Si rischiava di lasciare fuori un gruppo di lavoratori e invece con questa operazione si crea una continuità anche per loro”.

Rimane confermato l’incontro del 9 febbraio, in cui Cmc incontrerà il sub commissario Cordaro per la definizione degli aspetti tecnici e della presa d’atto del subentro.





