Il Teatro Tina di Lorenzo di Noto ha ospitato ieri, domenica 17 dicembre, l’evento di fine anno di CNA Siracusa, un’occasione per celebrare le realtà imprenditoriali più dinamiche e innovative del territorio.

L’evento, presentato dal segretario provinciale Gianpaolo Miceli, ha visto la partecipazione del presidente nazionale di CNA Dario Costantini; i saluti istituzionali sono stati affidati al sindaco di Noto Corrado Figura e al vicepresidente nazionale di CNA Giuseppe Cascone.

La presidente territoriale di CNA, Rosanna Magnano, ha tenuto un intervento incisivo, evidenziando le sfide e le difficoltà affrontate dagli imprenditori nell’ultimo anno, con particolare attenzione alle problematiche legate all’avvio delle nuove Zes, alla malavita e alle incertezze nel settore edile, aggravate da una gestione incerta del superbonus da parte dello Stato. La presidente Magnano ha sollecitato il presidente nazionale, presente in sala, a farsi portavoce del grido di dolore degli imprenditori presso le istituzioni.

Particolarmente stimolante è stato il dialogo con lo scrittore-imprenditore Gianfranco D’Amico, che ha condiviso la sua visione e il suo approccio nel guidare i giovani imprenditori verso un cambiamento positivo e soddisfacente.

L’intervento del Presidente Dario Costantini ha riscosso grande apprezzamento. Ha assunto pienamente gli impegni richiesti dalla presidente Magnano e dalle delegazioni siciliane di CNA presenti, come quella di Trapani guidata dal segretario Francesco Cicala, quella di Enna con Stefano Rizzo e quella di Ragusa con il segretario Carmelo Caccamo, evidenziando l’importanza del ruolo della Sicilia nella gestione delle ZES e ribadendo l’impegno nella battaglia sul Superbonus, perché non basta chiedere di terminare i lavori in tempi sempre più stretti, serve rispetto per chi ha semplicemente lavorato seguendo le prescrizioni di una legge dello stato e di certo non può mettere a rischio la sicurezza dei propri operai perché adesso si trova costretto ad accelerare i tempi di consegna dei lavori.

Presente inoltre Don Salvatore Cerruto, vicario della Diocesi di Noto.

Al termine degli interventi programmati sono state premiate le imprese vincitrici della vela CNA “Impresa eccellente 2023” e cioè:

Categoria Giovani Imprese: – Hub Storie di Bellezza di Rita Marino (Avola) – Elisir G3 (Floridia)

Innovazione: – Passwork coop. sociale (Canicattini Bagni) – Ditan Color Srl (Palazzolo A.) Nuovi settori economici: – Ermes Comunicazione (Siracusa) – Medea di Emiliano Fraggetta (Siracusa)

Valorizzazione territorio: – Ristorante Crocifisso (Noto) – Pantalica Ranch (Sortino)

Impresa Artigiana: – Team Scultori (Palazzolo A.) – Aruci (Rosolini)

Storicità (30 anni di CNA): Giovanni Fusca (Noto) Raffaele Cacici (Siracusa)

PENNA ECCELLENTE: Gianfranco D’Amico

L’appuntamento è stato chiuso da un apprezzatissimo concerto jazz a cura dei “J.E.M. None!” del maestro Rino Cirinnà.

