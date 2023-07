Co.S.Va.P – Distretto della Pesca e Crescita Blu Mazara del Vallo accreditato all’evento internazionale Food System Summit

26/07/2023

Co.S.Va.P – Distretto della Pesca e Crescita Blu Mazara del Vallo è stato selezionato e accreditato per partecipare al Food System Summit che si svolge a Roma dal 24 al 26 luglio 2023. Gli stakeholder non governativi a livello internazionale che hanno richiesto l’accreditamento per partecipare al Vertice sulla base del bando indetto dall’UN Food System Coordination Hub sono stati in totale 140. L’Italia, in qualità di paese ospitante il Vertice, ha avuto possibilità di accreditare fino ad un massimo di 40 entità non governative nazionali e tra queste vi è appunto il Distretto della Pesca di Mazara del Vallo. Dopo il vertice del 2021, arriva a Roma il vertice «Food System Summit +2» presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). L’Italia ricopre il ruolo non solo di nazione ospite, ma anche organizzatrice e promotrice dell’evento, grazie al riconoscimento del ruolo di leader del settore alimentare e per l’esperienza con la dieta Mediterranea. Tra i temi anche il rapporto tra cambiamento climatico e sistemi alimentari, la denutrizione e le malattie legate alla cattiva nutrizione, che riguardano anche il nostro Paese. Previsti una serie di incontri con momenti significativi del Summit a partire dalla Cerimonia di apertura, alla presenza della Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e del Segretario Generale Onu, António Guterres, e la Cerimonia di chiusura, alla presenza del Ministro degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e della Vicesegretaria Generale Onu, Amina Mohammed. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stato l’ente che ha accolto le manifestazioni di interesse all’accreditamento ed il Summit +2 Stocktaking Moment del Food Systems delle Nazioni Unite che si svolge proprio nella capitale a cui partecipa per conto del Distretto il presidente, Antonino Carlino.

“E’ una grande soddisfazione – dichiara il presidente Carlino – per il Distretto della Pesca e Crescita Blu di Mazara del Vallo essere stati accreditati a partecipare ad un evento di tale importanza a livello internazionale e sarà nostro intento lavorare sempre più con professionalità ed attenzione a tematiche che coinvolgono attori del settore in tutto il mondo. Inoltre, il rilancio del sistema ittico siciliano necessita di una vera e propria rivoluzione silenziosa attraverso lo sviluppo delle buone prassi dell’economia circolare nell’ambito del modello di Crescita Blu. L’attività distrettuale della Blue Economy e del Blue Thinking è infatti per noi una filosofia di pensiero che guarda all’ecosostenibilità e alle risorse rinnovabili come un oceano di possibilità a vantaggio della crescita sociale ed economica, temi che verranno trattati durante la manifestazione internazionale organizzata da noi ad ottobre Blue See Land.”

