di Antonio David (MadonieNews) – Completato l’asfalto e definite le le procedure per il collaudo, è stata riaperta la strada SS643 Polizzi-Scillato. Una buona notizia per i pendolari che da qualche tempo hanno avuto dei disagi per raggiungere l’autostrada Palermo-Catania. tyryt Un obiettivo portato a termine evoluto fortemente dall’amministrazione Comunale che ha spinto presso l’Anas e non solo sulla problematica e l’importanza del tratto viario , non solo per il territorio ma in ottica provinciale e regionale. Il Comune ha avuto un atteggiamento collaborativo con l’Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) e l’impresa esecutrice dei lavori, mantenendo un costante dialogo per risolvere le problematiche.

