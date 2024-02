Al presidente del Consiglio

Taormina

Ai responsabili del Patrimonio e Urbanistica

Taormina.

E, p. c.

Istituto Case Popolari Messina.

Soprintendenza Messina.

Il sottoscritto Giuseppe Manuli, per Nome e Conto del PRI, Zona Jonica, avendo preso conoscenza di un progetto che “sventra” casa Grandmont che costituisce un importante patrimonio di Memorie ed altro ancora..

L’immobile è pervenuto al demanio Comunale e transitata all’Ente ECA per poi ritornare alla disponibilità, vincolata, del Comune; i beni ex ECA inalienabili a qualsiasi titolo!

Fatta la superiore premessa e risaliti all’origine del fatto appuriamo; con la delibera n.42/2020 la Giunta approva un protocollo d’intesa con I.A.C.P. per la presentazione di un intervento infrastrutturale alla sperimentazione di modelli innovativi Sociali e abitativi ( azione 9.4.1 PO FESR 2014/2020)!

Dalla lettura attenta della delibera e dal protocollo d’intenti, non è mai emerso che l’oggetto della sperimentazione sarebbe stata la storica casa Grandmont, né alcun atto del Comune pare abbia messo a disposizione l’immobile (vincolato); abbiamo invece, copia di due conferenze dei servizi, convocate, non si comprende a quale titolo, dall’Istituto a firma avv, Antonio Recupero. Conferenza che pare sia stata disertata anche dal nostro Comune, ed è in questa sede che appare la storica “casa Grandmont”, ma nessun titolo di disponibilità del bene è stato esibito, né poteva esserlo non essendoci nulla in tal senso.

A nostro avviso Casa Grandmont deve rimanere nella piena ed assoluta disponibilità della cittadinanza, così come stabilito dal lascito, che forse non tutti conoscono, perfezionato grazie all’intervento “munifico” dei coniugi Carlo e Berta Zuccaro, L’immobile situato nel Centro Storico di Taormina, va certamente riqualificato, mantenendo la struttura originaria e utilizzarlo per fini istituzionali che ne rispettino la memoria, non certamente per farne alloggi popolari, questi possono essere realizzati a Trappitello, con annesso centro per anziani, struttura questa di cui si sente la mancanza in quella frazione, dicono che immobili disponibili ci sono.

Ai signori in indirizzo il compito di agire secondo i doveri dell’ufficio che ricoprono.

Giuseppe Manuli della direzione Regionale PRI

Taormina 12 dicembre 2022.

si perpetra uno scippo!

24 febbraio 2024.

Pippo Manuli <pppmanuli@gmail.com>

Una spinosa vicenda che mortifica Taormina!

Giuseppe Manuli cittadino e Repubblicano.





Luogo: Cuculunazzu, Contrada Cuculunazzu, TAORMINA, MESSINA, SICILIA

