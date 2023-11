Quando inizierai a leggere il libro di Piero San Giorgio, la tua prima reazione sarà di shock. C’è qualcosa di terrificante nella possibilità di un collasso e di un ritorno a una società primitiva e barbara.

Sfogliando le sue opere scopriremo vere e proprie guide di sopravvivenza per prepararci ai diversi tipi di eventualità che il futuro ci riserva. Dalla confusione iniziale si passa al sollievo di avere soluzioni precise a queste situazioni dettagliate, poi subentra la curiosità di leggere il libro le cui previsioni trovano ogni giorno sempre più conferma.

Puoi trovare le opere di San Giorgio sul suo sito:

Piero.com

Il libro “SOPRAVVIVERE AL COLLASSO ECONOMICO” spiega le cause dell’attuale collasso economico globale e le soluzioni che ogni cittadino può applicare per proteggersi da esso.

La versione francese del suo libro ha venduto più di 200.000 copie ed è stata tradotta in diverse lingue.

Oggi, molti eminenti scienziati ed economisti condividono la stessa diagnosi di Piero San Giorgio e prevedono un collasso economico globale imminente ed estremamente violento.

Egli ritiene inoltre che un grave crollo del mercato azionario, molto peggiore di quello del 2008, colpirà molto presto l’economia mondiale. È quindi assolutamente necessario informare e allertare quante più persone possibile per prepararsi a mitigare il più possibile l’impatto di questo crollo.

Chi è l’autore del libro “SOPRAVVIVERE AL COLLASSO ECONOMICO” ?

Piero San Giorgio è uno scrittore svizzero. Dal 1992 al 2011 è stato dirigente responsabile del marketing e dello sviluppo commerciale per gli editori di software americani, in particolare Oracle, dove ha sviluppato per loro i mercati dell’Africa, poi del Medio Oriente e dell’Europa orientale. Ha quindi creato la sua società di servizi per aiutare gli editori di software nordamericani con il loro insediamento commerciale in Europa, dopo aver lavorato in diverse startup. Nel 2005, Giorgio ha venduto questa azienda ed è entrato a far parte di Salesforce.com, una delle società pionieristiche del cloud, dove ha lavorato per 5 anni. Ha poi lavorato per SuccessFactors di SAP, sviluppando sempre i mercati del Medio Oriente, dell’Africa, ma soprattutto dell’Europa dell’Est, i cosiddetti mercati emergenti.

