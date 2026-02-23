Torna con la seconda edizione Comici in Palazzo e si preannunziano già grandi risate per gli appassionati del genere. Dopo il grande successo registrato lo scorso anno la comicità spontanea e fresca di ‘Comici in Palazzo’ torna per continuare a stupire il pubblico con nuovi esilaranti sketch comici. A formare un intero palazzo di comici ci saranno un portiere che sarà alle prese con dei condomini molto particolari, un postino ‘impostato’, un dottore improbabile, un mago cialtrone, un inquilino eternamente moroso, e tante altre figure che insieme formano questo eccentrico condominio. Questa è la formula vincente dello spettacolo ‘Comici in Palazzo’, uno spettacolo da vedere sia in teatro, al nuovo Orione, che in televisione, su TRM, dove dal 6 Marzo alle ore 21:00, circa, andrà in onda con la seconda edizione dello show.





Comici in Palazzo non è una vera kermesse di comici, ma più una sit com dai ritmi sostenuti, con un mix di attori e cabarettisti giovani e navigati, che danno vita a uno spettacolo irresistibile. Questo show nasce da una felice idea di Andrea Lupo, Ivan Fiore, Daniele Vespertino e Claudione Di Giovanni. Comici in palazzo, che si avvale della collaborazione ai testi di Marco Pomar, ha subito conquistato il pubblico, che ogni settimana ha riempito il teatro Orione sia per i laboratori che per le registrazioni delle puntate. Rispetto alla passata edizione, sono numerosi gli inserimenti di nuovi protagonisti, così come nuovi personaggi interpretati dagli stessi attori della prima edizione.





Si sono aggiunti alla squadra Ciro Chimento, Cocò Gulotta, Massimiliano Sciascia, Samuele Marino, Martina Di Franco e Sergio Di Lorenzo. Confermatissimi il “moroso” Piero Salerno, ogni settimana alla disperata ricerca di consenso con tutti i mezzi per diventare amministratore del condominio, Daniela Pupella, nei panni della mamma del signor Mezzatacca, ovvero Daniele Vespertino, il dottor Tony Carbone con i suoi aneddoti, l’impresario di pompe funebri Nino Balistreri, il tifoso Maurizio La Blasca, il non vedente Ciccio Librera, il piccolo-grande Valentino Pizzuto nei panni del giovane Virticchio, Emanuele Scelta nei panni di un impiegato comunale nullafacente, e i succitati big: Ivan Fiore, sia nelle vesti di un mago discutibile, che di un supereroe da perfezionare, che di un professore che gioca con le parole; Claudione Di Giovanni, sia postino che signor Biondo, condomino prepotente, che membro del duo di rapper insieme al suo partner Daniele Vespertino. Il ruolo di portiere, oltre a quello di Mimmo, un esilarante esperto di immagine in salsa palermitana, è di Lupetto, a cui non resta che barcamenarsi tra questi folli condomini, per un palazzo tutto da ridere.





Sarà la splendida cornice de il ‘Principe’ in via Principe di Belmonte a Palermo ad ospitare sabato 28 febbraio alle ore 11, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Comici in Palazzo.

Lo spettacolo si avvale della collaborazione della Agave Spettacoli di Andrea Randazzo.

Per info e approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

Luogo: Teatro Orione, via don orione , 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

