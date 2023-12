“Sto aiutando i volontari di Comiso, in provincia di Ragusa, a raccogliere i fondi per costruire un micro-canile per i cani randagi”. Il GoFundMe lanciato da Valeria Materzanini è arrivato a 2.200 euro in pochi giorni.

“Purtroppo – scrive – in quella provincia vi sono tanti cani randagi in condizioni pessime che spesso non si sa dove ospitare”.

“Ci è stato dato in usufrutto – spiega – un vecchio gallinaio con 2000 metri quadrati di terreno nel quale vorremmo costruire un piccolo ricovero per permettere ad alcune di queste creature di ricevere ospitalità in attesa di essere curate. Aiutateci per favore a realizzare questo grande sogno”.

“A breve – aggiunge – pubblicherò anche la planimetria del luogo ed il progetto”.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/aiutateci-a-creare-il-primo-microcanile-a-comiso

