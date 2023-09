“Ci sia anche una presenza femminile nel comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica per la supervisione e l’indirizzo delle attività tecniche progettuali per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Siamo certi che il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che, nei prossimi giorni, provvederà, come previsto dalle norme, alla costituzione del comitato, non farà mancare la presenza di una presenza scientifica esperta nella materia”. Lo dice in una nota Marcella Cannariato, delegata Regione Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario. “Riteniamo necessario che anche all’interno di questo comitato venga rispettata la parità di genere e vengano valorizzate le intelligenze e le eccellenze al femminile nell’ambito delle discipline scientifiche e specializzazioni, oltre che competenze ed esperienze professionali presenti in tutto il Paese, in particolare nelle regioni coinvolte, Sicilia e Calabria – sottolinea Cannariato -. Si tratta di un organismo molto importante previsto nei decreti e composto da 9 membri scelti tra soggetti di adeguata specializzazione ed esperienza. Infatti, il comitato scientifico opera secondo principi di autonomia ed indipendenza ed esprime parere al consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell’opera e delle sue varianti”, conclude.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

