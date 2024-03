Il Circolo Pd Centro Storico David Sassoli esprime massima solidarietà alla famiglia del giovane gambiano Kitim Cessay deceduto in seguito ad accoltellamento nei pressi di Porta Sant’Agata a Palermo. Condanniamo fermamente ogni atto di violenza, fisica e non, fenomeni di odio, razzismo e xenofobia ed evidenziamo il clima di forte insicurezza cittadina specialmente in centro storico.

Confidiamo nella giusta attenzione da parte del sistema giudiziario affinché i responsabili vengano assicurati alla giustizia, anche grazie alla presenza delle telecamere e che si possa fare piena luce su questo orribile omicidio.

Questi episodi contribuiscono a minare le fondamenta della civile e pacifica convivenza.

Si ribadisce pertanto l’opportunità, gia’ espressa in aula consiliare ed al Presidente della I Circoscrizione, di istituire una commissione speciale per il contrasto ai fenomeni criminali in atto ed il loro continuo accrescersi che non possono lasciarci inoperosi ancora, dichiara la Segretaria del Circolo e Consigliera della I Circoscrizione, Tiziana Calabrese.

Luogo: Centro storico, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.