E’ stato completato l’invio dei plichi contenenti diverse pubblicazioni sulla figura del Giudice Livatino destinate alle biblioteche degli istituti di pena di tutta Italia.

Nei mesi scorsi le pubblicazioni erano già state inviate prima a tutti gli istituti siciliani e poi ad un primo lotto delle altre strutture. Adesso è stata completata e si tratta di circa 200 biblioteche sparse in tutta Italia tra istituti per minori, istituti femminili e maschili e quelli di massima sicurezza comprese le sezioni che ospitano i sottoposti alla misura del 41 bis.





L’iniziativa è stata concretizzata dall’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” che ha fatto propria la proposta di alcuni soci di diffondere la giusta conoscenza di Rosario Livatino quale Magistrato ed Uomo nelle carceri di tutta Italia cancellando lo stereotipo che lo vorrebbe “uno sbirro protagonista di atteggiamenti da giustizialista anziché di un amministratore di Giustizia alla ricerca della Verità e non di una verità qualunque o di un santocchio da sacrestia senza una vita sociale, affetti ed interessi diversi dal lavoro e dalla famiglia cui era molto legato”.

L’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” aveva ricevuto a suo tempo dal “Dipartimento affari penitenziari” l’autorizzazione a far giungere alle biblioteche delle strutture della Sicilia prima e di tutta Italia alcune pubblicazioni su carta nonché filmati ritenuti più idonei alla rieducazione e alla conoscenza agli ospiti e che meglio delineano il profilo e la storia professionale e morale del magistrato ucciso in un vile agguato la mattina del 21 settembre 1990 alle porte di Agrigento mentre da solo, senza scorta e con la propria modesta utilitaria si stava recando in tribunale ad opera di quattro giovinastri.





“Siamo riusciti a mantenere un impegno assunto dai Soci e dal Direttivo -dice il presidente dell’Associazione Giuseppe Palilla, compagno di Liceo di Livatino- e siamo davvero grati al “Dipartimento affari penitenziari” nella figura della sua dirigenza e di tutto il personale per l’autorizzazione concessa e per aver creduto in questo progetto che consentirà, a chi vorrà, di approfondire la conoscenza di una figura di cui si è scritto tanto, forse anche troppo ed alcune volte anche in maniera imprecisa se non addirittura sbagliata. L’iniziativa in seguito coinvolgerà altri spaccati sociali e professionali”.

“Adesso siamo alle prese con l’organizzazione degli appuntamenti della “Settimana della Legalità Giudici Livatino e Saetta” che si svolgerà a settembre -conclude Palilla- cui invitiamo tutti a partecipare e soprattutto a collaborare. Date simbolo quelle del 21 e 25 settembre ma non mancheranno altre iniziative”.

Luogo: CANICATTI’ , via Mariano Stabile , 4, CANICATTI’, AGRIGENTO, SICILIA

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