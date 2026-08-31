Le previsione de IlMeteo.it

L’ingresso nel mese di settembre non coinciderà con una rottura improvvisa dell’estate. Secondo IlMeteo.it, la prima parte della nuova settimana sarà ancora dominata da condizioni generalmente anticicloniche su gran parte dell’Italia, con temperature in calo rispetto ai picchi dei giorni scorsi ma ancora superiori alle medie del periodo. Al Centro-Sud le massime raggiungeranno 35-36°C, mentre al Nord resteranno in genere tra 28°C e 32°C.

Federico Brescia afferma: “Ci avviamo a grandi passi verso la conclusione di agosto e l’inizio del nuovo mese, ma il quadro meteo non mostrerà strappi bruschi. L’estate non ci lascerà di botto soltanto perché questa settimana segnerà l’ingresso formale nel mese di settembre: la prima parte della nuova settimana vedrà infatti il prevalere di condizioni generalmente anticicloniche su gran parte del territorio nazionale”.

Al Centro-Sud fino a 8-10°C in meno rispetto ai picchi

Il cambiamento più evidente riguarderà proprio le regioni centro-meridionali.

Dopo le punte fino a 46°C raggiunte nei giorni scorsi, le temperature massime scenderanno sui 35-36°C.

Il calo potrà, quindi, arrivare a 8-10°C rispetto alla precedente ondata di calore.

Nonostante la flessione, i valori resteranno, comunque, sopra le medie del periodo.

Brescia sottolinea: “si assisterà a un ridimensionamento delle temperature rispetto ai picchi deleteri raggiunti nei giorni scorsi, quando al Centro-Sud si sono toccate punte fino a 46°C. Le temperature si attesteranno su valori più vicini alle medie del periodo, pur rimanendo abbondantemente superiori. Le massime raggiungeranno i 35-36°C al Centro-Sud, segnando un calo anche di 8-10°C nei valori massimi rispetto alla precedente ondata di calore proprio sulle regioni centro-meridionali. Al Nord i valori si manterranno invece un po’ più bassi e senza scossoni particolari, generalmente compresi tra i 28°C e i 32°C”.

Tra martedì e mercoledì torna un po’ di instabilità

La fase anticiclonica subirà una temporanea flessione tra martedì e mercoledì.

Al Nord entrerà aria più fresca e umida e potranno svilupparsi temporali sulle Alpi, con possibili sconfinamenti fino alle pianure.

Nelle stesse ore una certa instabilità interesserà anche la dorsale appenninica.

Si tratterà però di una parentesi breve.

Dopo il passaggio instabile è previsto un generale ritorno della stabilità atmosferica.

Il sopra la media potrebbe continuare anche in autunno

La settimana viene descritta come tipica dell’inizio di settembre sul piano atmosferico, ma resta aperto il tema delle temperature.

Le superfici marine hanno accumulato molto calore e, secondo la nota, smaltirlo rapidamente sarà difficile.

Brescia spiega: “Nel complesso si tratterà di una settimana tipica di inizio settembre dal punto di vista atmosferico. Tuttavia, il sopra media termico rischia di portarsi avanti per gran parte della stagione autunnale. Le superfici dei nostri mari si sono infatti scaldati a tal punto che non sarà facile smaltire tutto questo calore accumulato: per invertire la rotta servirebbe una fase prolungata di freddo e piogge ben al di sotto delle medie stagionali, scenario che al momento non trova alcun riscontro nelle proiezioni a lungo termine”.