Continua l’impegno della Ugl a sostegno degli agenti della Polizia municipale del Comune di Catania, assunti nel 2021 a tempo determinato, che chiedono la stabilizzazione in pianta organica. Il sindacato etneo, con la sua federazione provinciale Autonomie locali guidata da Maurizio Maccarrone, ha inviato una richiesta di incontro all’indirizzo del sindaco Enrico Trantino e degli assessori Alessandro Porto e Viviana Lombardo, che curano rispettivamente le deleghe ai Vigili urbani ed al Personale. “Abbiamo preso a cuore la situazione di questi 20 giovani lavoratori che, da quasi tre anni, fanno parte integrante del corpo di Polizia municipale della nostra città, contribuendo a colmare una parte di vuoto nell’organico che oggi conta circa 200 unità, a fronte delle circa 1.000 che una grande realtà come Catania aveva e che dovrebbe ritornare ad avere – dice Maccarrone. Sono dipendenti che, fino ad oggi, grazie alle proroghe ai loro contratti che sono giunte in questi anni, hanno oltretutto fornito un apporto rilevante nell’ambito delle attività quotidiane dei vigili urbani, come il controllo della viabilità, del rispetto del codice della strada e delle ordinanze comunali, la lotta all’abusivismo, il contrasto ai reati ambientali e i trattamenti sanitari obbligatori. Adesso la normativa in vigore è anche dalla loro parte, visto che consente al personale, che svolge servizio continuativo per due anni nel medesimo profilo professionale e per lo stesso ente, di essere stabilizzato. In pratica – fa notare il segretario della federazione provinciale Ugl Autonomie locali – tutti gli agenti fino ad ora prorogati hanno raggiunto questo requisito. Siamo certi che l’Amministrazione comunale sta già lavorando nella direzione di assorbire questi agenti e, per questo, vorremmo confrontarci anche per discutere di importanti questioni che interessano da vicino i lavoratori, come ad esempio quella della patente di servizio e quelle relative alla mancata corresponsione dell’indennità di ordine pubblico ed ai buoni pasto.” Al pensiero del segretario Maurizio Maccarrone si associa il segretario territoriale della Ugl catanese, Giovanni Musumeci, che ripone fiducia nell’operato che la Giunta Trantino sta portando avanti in sinergia con il Governo nazionale e pure con quello regionale. “Abbiamo apprezzato l’esito del vertice che si è tenuto nei giorni scorsi a Palazzo Chigi a Roma e ci auguriamo che i 100 nuovi vigili urbani, richiesti ed ottenuti dal sindaco, possano diventare in tempi brevi realtà. Già in questi mesi ci siamo battuti per il rinnovo dei contratti degli agenti in scadenza di rapporto di lavoro, ma adesso invochiamo l’applicazione della legge per non disperdere le professionalità nel tempo acquisite e formate dall’Ente, di coloro i quali hanno raggiunto i requisiti. Confidiamo – conclude Musumeci – nel primo cittadino, cui riconosciamo capacità di visione e chiarezza di idee, nella certezza di poterlo incontrare presto per confrontarci anche sul piano di assunzioni che il Comune dovrà programmare per coprire una pianta organica ridotta all’osso, considerato che è passata dagli oltre 5.000 agli attuali circa 1.800 dipendenti, al netto dei precari assunti anche per il Pnrr.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.