Giuseppe Musumeci, 45 anni, ingegnere, è un nuovo assessore comunale della giunta comunale di Catania presieduta dal sindaco Enrico Trantino. Subentra a Giuseppe Gelsomino, che ha lasciato l’incarico di assessore nell’Amministrazione, pur rimanendo in carica nel consiglio comunale. Musumeci, che assume le deleghe relative alle Attività Produttive, Commercio e Artigianato, ha giurato davanti al sindaco Trantino e al segretario generale Rossana Manno.

Lo stesso Giuseppe Musumeci che attualmente è consigliere comunale, ruolo che ha ricoperto anche nella consiliatura 2013-2018, ha annunciato che lascerà lo scranno consiliare già nella seduta di domani sera, lasciando il suo posto di consigliere al primo dei non eletti della lista Prima l’Italia, Santo Arena.

“Faccio i migliori auguri di buon lavoro a Giuseppe Musumeci -ha commentato il sindaco Trantino- consapevoli dell’enorme sforzo che dobbiamo produrre per fare rispettare le regole e promuovere uno sviluppo ordinato della nostra comunità. Giuseppe Musumeci ha una sperimentata esperienza amministrativa per servire la città, in un settore in cui abbiamo ancora tanto da migliorare e sono certo che svolgerà la sua funzione con serietà e dedizione. Ringrazio l’uscente Giuseppe Gelsomino per il lavoro svolto con abnegazione e rispetto delle istituzioni e sono certo che dal consiglio comunale continuerà a servire nell’interesse generale il Comune e i cittadini di Catania”.

“Ringrazio -ha detto il neo assessore Musumeci- tutto il partito della Lega i parlamentari Sudano e Sammartino che mi hanno proposto al sindaco Trantino, a cui sono particolarmente grato per la nomina, facendo scorrere la lista come da impegno elettorale assunto. Sono orgoglioso e fiero di servire la città di Catania con una nuova responsabilità, che svolgerò con scrupolo e coscienza nell’interesse dei cittadini”.

All’insediamento nell’incarico di assessore di Giuseppe Musumeci hanno partecipato anche il deputato nazionale Valeria Sudano, il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro e diversi consiglieri e assessori comunali.

