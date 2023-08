Sull’insediamento del nuovo Consiglio comunale di Catania e sull’elezione del presidente e dei due vice, si registra l’intervento della Ugl con il segretario territoriale Giovanni Musumeci. “A Seby Anastasi, Riccardo Pellegrino e Salvo Giuffrida vanno le nostre congratulazioni per il consenso che hanno ottenuto dal Senato cittadino. All’Assemblea consiliare tutta che oggi, dopo due lunghi mesi di attesa, è entrata finalmente nel pieno delle funzioni, vogliamo rivolgere un sentito augurio di buon lavoro. Quella appena iniziata non può che essere un’intensa stagione di riforme ed importanti evoluzioni su tantissime tematiche, a cominciare da quella delle partecipate, per proseguire con quella dei rifiuti, del decentramento e dell’innovazione, del Piano urbanistico generale e del Piano di utilizzo del demanio marittimo, dell’attenzione verso i più giovani e gli anziani, del ricambio generazionale del personale comunale e di tanto altro ancora. I lavoratori catanesi nutrono grandi aspettative nei confronti di questo Consiglio comunale e noi come Ugl, volendo interpretare questo sentimento, ci rendiamo subito disponibili al dialogo così come abbiamo fatto con la Giunta guidata dal sindaco Enrico Trantino, ma allo stesso tempo saremo attenti affinchè questa nuova consiliatura possa essere davvero produttiva e non deluda la cittadinanza.”

