“Le strutture non sono più idonee a mantenere questi soggetti che approfittano delle carenze strutturali e di Polizia Penitenziaria“ è il commento di Gioacchino Veneziano Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia a seguito dell’evasione di due detenuti avvenuta stamattina nel carcere minorile di Caltanissetta”.

“Pare, – dichiara Gioacchino Veneziano – che i due detenuti minori di origine egiziane, assegnati da poco a Caltanissetta, provenienti dal Beccaria di Milano, sicuramente per motivi di ordine e sicurezza, approfittando dell’ora d’aria sono riusciti darsi alla fuga, certamente anche causa del poco personale di Polizia Penitenziaria a disposizione. Il comandante di Reparto facente funzioni , immediatamente ha richiamato in servizio tutto personale di Polizia Penitenziaria, avvisando le altre FF.OO presenti sul territorio, per mettere in moto la macchina della ricerca dei fuggitivi”.

“La politica e i nuovi vertici del Dipartimento della Giustizia Minorile – conclude il leader regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria in Sicilia – devono prendere atto che strutture nate per contenere minori non inclini a queste azioni, unite alla gravissima carenza di personale di Polizia Penitenziaria, rendono più facili questi eventi”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.