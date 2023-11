Recenti notizie di stampa hanno riportato all’attenzione di politici altrimenti disattenti, le gravi carenze dell’Ospedale e, in generale, della sanità pubblica più volte denunciate dal Partito Democratico.

I tagli degli ultimi anni, i trasferimenti, i disservizi, hanno impoverito la risposta pubblica al bisogno di salute della popolazione di Milazzo e del suo comprensorio.

Non sono più tollerabili attese di ore nel Pronto Soccorso o rinvii di mesi, molti mesi, per prestazioni assolutamente urgenti. Si tratta spesso della vita di una persona.

Alle gravi inadempienze di una classe dirigente locale incapace a suggerire e pretendere soluzioni, perché asservita al “potente” di turno, occorre rispondere con precise assunzioni di responsabilità: ciascuno faccia la propria parte nella chiarezza dei ruoli e delle funzioni.

Il Partito Democratico chiede con forza una convocazione urgente del Consiglio Comunale, in seduta aperta a tutti, con la presenza dell’Assessore , il Commissario ASP e la Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale con la particolare presenza dei componenti referenti politici dell’attuale Amministrazione e della maggioranza consiliare, perché si ponga fine a questo indecente scarico delle responsabilità e si dica, una volta per tutte, quale destino è riservato all’Ospedale di Milazzo e quali misure si intendono adottare per adeguare la risposta della sanità pubblica alle esigenze vitali dei nostri concittadini

Ing. Gioacchino Abbriano presidemte Circolo

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.