“La memoria di chi ha perso la vita ribellandosi ai clan dovrebbe essere rinnovata con gesti concreti e non con proclami. Lo stato di degrado in cui si trova l’area del parco Libero Grassi di Acqua dei Corsari è una mortificazione per la città”. Lo dice Mario Giambona parlamentare regionale del Partito Democratico che in occasione dell’anniversario dell’uccisione dell’imprenditore palermitano che aveva detto no alla mafia.

“Da troppi anni si attende la bonifica dell’area che avrebbe dovuto essere un polmone verde destinato alle famiglie, – aggiunge – ma non ha mai aperto al pubblico a causa di problemi ambientali ancora irrisolti ed è diventato un luogo destinato ad illeciti i ogni tipo”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.