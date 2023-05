Noto. Sarà inaugurata il 13 maggio alle 19:00, presso i Bassi di Palazzo Ducezio, la mostra fotografica U scrusciu du mari dell’artista netino Corrado La Licata, con l’introduzione della prof.ssa Cettina Raudino.

La Licata, classe ’73, si è approcciato alla fotografia, dopo aver conosciuto il mondo della pittura, anche grazie allo zio Carlo La Licata, noto artista netino. Un approccio nato per gioco, da uno smartphone a un’attrezzatura professionale, in cui la fotografia non rappresenta un hobby, ma una forma di espressione del proprio modo di essere.

Negli anni si è dedicato allo studio, evolvendosi anche nella tecnica e nella concezione dello scatto. “La fotografia è il mio modo di vedere il mondo”, sostiene l’artista, “si tratta di immagini che vanno verso un concetto di onirico, una sorta di dimensione dello spirito”. L’esperienza con la pittura diventa un elemento decisivo anche nelle foto, poiché aiuta a tenere conto dei concetti di spazio e di tempo.

Negli scatti protagonisti della mostra, sono presenti diverse località marinare, oltre alle coste di Noto, ci sono quelle di Marina di Modica, Santa Maria del Focallo, Marina di Ragusa e Pozzallo, con un protagonista principale: il mare.

Mare con cui l’artista dichiara di avere un rapporto intimo e solitario, ma non necessariamente bello. “Il mare non ha pietà, ogni volta che mi approccio a esso è come se aspettassi di essere accettato per poterlo fotografare”. E le foto sono l’espressione di un percorso di solitudine, ricercata e necessaria, in cui “il mare ti fa capire chi sei, come in un atto meditativo”, una continua ricerca di essenzialità, che non si limita a guardare l’orizzonte ma cerca di vedere oltre, verso l’immenso, l’infinito.

Per La Licata la mostra è una forma di condivisione di ciò che viene fuori dal suo animo, in cui la fotografia, come la calligrafia, esprime la personalità del fotografo, che rivela la sua visione del mondo attraverso il suo sguardo e il suo obiettivo. Ha scelto il titolo citando lo scrittore Andrea Camilleri, “patrimonio di tutti i siciliani”.

La mostra fotografica rimarrà aperta fino all’11 giugno 2023, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 23:00, sempre presso i Bassi di Palazzo Ducezio.

