Catania, 5 marzo 2025 – La Città dei Ragazzi di Catania si prepara ad accogliere il convegno “Comunità e Rigenerazione – La persona al centro: Le Voci della Città dei Ragazzi”, un momento di confronto e dialogo tra istituzioni e cittadini.

L’evento si terrà il 5 marzo 2025, dalle 15:00 alle 18:00, presso la Città dei Ragazzi, situata in via Gramignani 128, nel cuore del quartiere degli Angeli Custodi. La Città dei Ragazzi rappresenta un punto di riferimento per bambini, giovani e famiglie, offrendo percorsi educativi, sportivi e culturali che favoriscono l’inclusione e la coesione sociale. Attraverso servizi mirati e attività personalizzate, la Città dei Ragazzi sostiene le persone più fragili e promuove la partecipazione attiva della comunità, contribuendo alla crescita sociale e alla valorizzazione del territorio.

Durante il convegno, si alterneranno le voci dei protagonisti della Città dei Ragazzi – bambini, giovani, donne, nonni e famiglie – che condivideranno il loro vissuto e le loro esperienze, testimoniando l’impatto positivo che questo spazio ha sulla vita del quartiere. Un’occasione di ascolto attivo in cui le istituzioni potranno confrontarsi direttamente con le necessità e le aspettative della comunità, delineando possibili scenari futuri per la rigenerazione del territorio.

Tutte le istituzioni sono state invitate a partecipare e alcune di esse interverranno attivamente nel dibattito.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.