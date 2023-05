Fornire informazioni normative e tecniche utili a conoscere le potenzialità delle Comunità Energetiche Rinnovabili, analizzare le ultime novità e approfondire le opportunità di questo nuovo modello di partecipazione attiva. Continuano gli appuntamenti di Enerklima dedicati al mondo della formazione rivolti a professionisti del settore energetico.

Martedì 16 maggio dalle ore 09.30 alle ore 13.00 l’Ing. Fabio Minchio, tesoriere AiCARR e referente di tale associazione con il GSE, analizzerà le prospettive di evoluzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

L’appuntamento moderato da Antonio Marchionni, Area Manager Enerklima Centro Nord Italia, rappresenta un’occasione preziosa per coloro che vogliono approfondire le proprie conoscenze sulle comunità energetiche. Il webinar rivolto a tecnici, amministrazioni pubbliche, imprese e professionisti del settore energetico sarà l’occasione per esaminate le direttive europee RED II e IEM e la loro attuazione nazionale.

Durante l’evento online nella piattaforma “GoTo Webinar” verrà descritta l’evoluzione dell’autoconsumo attraverso il Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD) e le configurazioni possibili.

Sarà inoltre presentato il quadro legislativo aggiornato inerente alle comunità energetiche rinnovabili, agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e all’autoconsumo individuale diffuso.

Verrà analizzato anche il dimensionamento degli impianti per l’autoconsumo diffuso e sviluppate alcune analisi economiche su alcuni esempi concreti. Infine, sarà esaminata la configurazione giuridica delle comunità energetiche, fornendo una visione d’insieme sulle opportunità e sui vincoli legali.

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) rappresentano una grande opportunità per investitori e istituzioni finanziarie che vedono in questo settore un’alternativa sostenibile alle fonti di energia tradizionali. Gli investimenti nelle CER offrono la possibilità di promuovere lo sviluppo sostenibile, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.

Questo sistema è destinato a svolgere un ruolo sempre più importante nel futuro energetico italiano. Le CER stanno crescendo rapidamente, sono infatti numerose le iniziative e i progetti che mirano a sviluppare questi sistemi.

Il loro funzionamento si basa sulla creazione di reti intelligenti di produttori e consumatori, in cui la produzione e il consumo di energia sono gestiti in modo efficiente e coordinato.

Uno dei principali vantaggi di questo sistema innovativo è la riduzione dei costi energetici per i suoi membri.

«La recente crisi energetica ha evidenziato l’importanza di ripensare il modo in cui produciamo, consumiamo e forniamo energia- spiega Riccardo Priolo CEO di Enerklima– l’obiettivo del nostro seminario è quello di far conoscere le Comunità Energetiche Rinnovabili, una grande opportunità per le persone fisiche, PMI, pubbliche amministrazioni e altri soggetti interessati a generare e gestire energia verde in modo autonomo».

Grazie alla condivisione della produzione di energia rinnovabile e alla possibilità di autoconsumarla, i partecipanti alle CER possono ottenere un risparmio significativo sui costi dell’energia. Inoltre le Comunità Energetiche hanno un impatto positivo sull’ambiente, promuovono l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e riducono l’emissione di gas serra.

BIOGRAFIA DEL RELATORE

Fabio Minchio, ingegnere libero professionista, dottore di ricerca in energetica. Componente del Consiglio Direttivo e della giunta dell’AiCARR– Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria Riscaldamento e Refrigerazione.

Esperto di sistemi di scambio termico con il terreno, di normativa tecnica e sistemi di incentivazione, è EGE certificato civile e industriale e CMVP.

L’ing. Minchio si occupa di diagnosi energetiche e consulenza nel settore dei servizi energetici collaborando con alcune ESCO. È esperto di configurazioni cliente produttore nell’ambito di impianti da fonte rinnovabile e cogenerazione. Da anni opera come consulente e formatore nell’ambito dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili con riferimento in particolare a pompe di calore, scambio termico con il terreno e cogenerazione. È autore di alcuni libri e capitoli su testi specializzati in tema di impianti geotermici, pompe di calore normativa relativa agli impianti fotovoltaici e sistemi di riscaldamento radiante oltre che di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste di settore e per convegni nazionali ed internazionali.

IL PROGRAMMA

Start ore 09:30



• Direttiva RED II, Direttiva IEM e attuazione nazionale

• Evoluzione dell’autoconsumo: il Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD) e le configurazioni possibili

• Quadro legislativo aggiornato

• Comunità energetiche rinnovabili, autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, autoconsumo individuale diffuso: limiti ed opportunità

• Dimensionamento degli impianti per l’autoconsumo diffuso

• Analisi economica: alcuni esempi

• Configurazione giuridica

Exit ore 13.00

Per partecipare cliccare qui

Per info tel: 095 28 80 548,

Mail: info@enerklima.it.

