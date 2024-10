Un romanzo pieno di forza, perché sono forti i personaggi e sono altrettanto potenti gli scenari entro cui anima le sue storie. Inevitabile essere coinvolti anche nella trama di “Romanzo tascio-erotico siciliano” (Navarra editore), l’ultimo romanzo di Giankarim De Caro che verrà presentato alle 18 di mercoledì 9 ottobre in piazzetta Bagnasco.



Sarà un pomeriggio durante il quale emergerà tutto il talento narrativo di questo giovane autore, grazie al quale gli ultimi, gli invisibili ritrovano la loro voce grazie alla potenza travolgente della realtà che De Caro descrive, con il ritmo incalzante e l’uso spiazzante dell’erotismo che gli sono propri.

A interagire con l’autore, mercoledì pomeriggio, saranno Isidoro Farina, responsabile eventi della casa editrice “Nuova Ipsa”, e Daniela Martino.

Ancora un altro degli eventi della stagione 2024 promossa e organizzata dall’associazione “Piazzetta Bagnasco”, realtà la cui stagione culturale ha animato dibattiti, riflessioni e confronti attorno a temi che creano comunità. Sponsor delle iniziative Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori.

Il libro

I personaggi di De Caro si muovono in una Palermo pregna di contraddizioni, contrasti e chiaroscuri, dove protagonisti e comprimari non conoscono sfumature: buonissimi o cattivissimi, magrissimi o ciccioni, ricchi strafottenti o poveri altruisti. Gli ospiti di “Villa degli Incontri”, sono poveracci e derelitti che gravitano intorno a Mariella, lavoratrice in nero della casa di riposo. Intorno a lei tutto è estremo; non c’è pace nel suo piccolo mondo, e tuttavia una inaspettata comicità si annida dietro le tragedie, alcune delle quali paradossali, che si ritrova ad affrontare. Sarà la chiusura della casa di riposo e la tragedia che sconvolge il precario equilibrio della sua famiglia, a darle la possibilità di un nuovo inizio. Col suo talento narrativo, De Caro dà voce, ancora una volta agli ultimi, agli invisibili, con la potenza travolgente della realtà che descrive, il ritmo incalzante e l’uso spiazzante dell’erotismo.

L’autore

Giankarim De Caro è nato a Palermo nel 1971. Innamorato della sua città, che non è solo uno sfondo, ma una vera e propria protagonista delle storie che racconta, è al suo quinto romanzo con Navarra Editore, dopo il successo di “Malavita” (2018), “Fiori mai nati” (2019), “Chianchieri” (2020) e “Agatina senza pensieri” (2022).





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

