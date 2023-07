Palermo, 4 luglio 2023

Una visita-studio presso la mensa universitaria Santi Romano, gestita da Cot ristorazione, per conoscere i processi di preparazione della pizza, la lavorazione e il sistema di cottura utilizzato dai pizzaioli della società che aderisce al Consorzio Nazionale Servizi di Bologna.

In viale Delle Scienze, per tre giorni (per le cene da martedì 4 luglio a giovedì 6luglio) un gruppo di 7 docenti dell’istituto scolastico superiore sloveno Centro biotecnologico Naklo ( Biotehniški center Naklo), nell’ambito del progetto della ONG CESIE, denominato eNhAnce – PReexisting knowledge with a European experlence (numero di progetto 2020-1-SI01-KA116-075686), co-finanziato dal programma Erasmus+ (azione chiave 1, mobilità di studenti e del personale del settore VET), prenderà parte a un workshop dedicato presso la pizzeria che sforna annualmente agli studenti universitari circa 60mila pizze l’anno attraverso il suo forno rotante da 18 posti.

Il progetto, patrocinato dall’ERSU del capoluogo siciliano, prevede la visita studio a Palermo dei docenti sloveni presso ristoranti, produttori nel settore alimentare e altre strutture del settore della ristorazione per osservare le procedure di preparazione di prodotti alimentari.

Il CESIE, centro studi e iniziative europee, con sede nazionale operativa a Palermo, è stato fondato nell’anno 2001 ed è ispirato al lavoro e alle teorie del sociologo Danilo Dolci (1924-1997), promuovendo l’innovazione, la partecipazione e la crescita in campo educativo attraverso progetti finanziati dall’Unione europea.