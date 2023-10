Il sindaco Francesco Italia e l’assessore alla Cultura Fabio

Granata affidano a una nota congiunta la loro soddisfazione per l’avvio della stagione di

prosa al Teatro Massimo prevista per venerdì 20 ottobre con la rappresentazione de

“L’altalena” di Nino Martiglio, protagonisti Tuccio Musumeci, Miko Magistro e Guia Jelo.

“Abbiamo accompagnato insieme, in questi anni e con ruoli istituzionali diversi, il

complesso percorso di recupero definitivo del nostro Teatro. Oggi possiamo finalmente dire

“missione compiuta”. Dopo l’avvio della bellissima stagione dedicata alla musica sinfonica,

classica, all’opera e al jazz, si apre domani la prima stagione regolare di prosa del nostro

“Teatro Massimo Città di Siracusa”. La sottoscrizione da parte dei cittadini di oltre 500

abbonamenti rappresenta un risultato straordinario e inaspettato. Ringraziamo Orazio Torrisi,

direttore artistico del Teatro, insieme a Vittorio e Corrado Genovese e a tutte le donne e gli

uomini di “Teatro della Città” e dell’Asam. Dopo tantissimi spettacoli e tante attività

promosse in questi anni, inizia adesso la prima stagione “stabile” del Teatro dopo la sua

chiusura nel 1962. Si tratta di un evento storico per la vita della città. Oltre al cartellone di

prosa, partirà presto un programma di nuove proposte e di eventi speciali con produzioni

teatrali, tra gli altri, di Peter Stain e Pietrangelo Buttafuoco. La risposta entusiasta della città

ci ripaga del lavoro paziente e difficile di questi ultimi anni”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.