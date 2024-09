Dopo il grande successo della Manon Lescaut di Giacomo Puccini messa in scena con la regia di Enrico Castiglione al Teatro Antico di Taormina alla fine dello scorso mese di luglio, e trasmessa con ottimi risultati da Rai 5, il Taormina Opera Festival prosegue con il Concerto Bellini Opera Gala, che si svolgerà il 20 Settembre nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina in co-produzione con il Bellini Festival nell’ambito della programmazione messa a punto con il Comune di Taormina.



Il Bellini Opera Gala, evento dedicato interamente alle musiche di Vincenzo Bellini, vedrà protagoniste numerose stelle della musica lirica internazionale, a partire da Natalia Roman, soprano di origine moldava, che negli ultimi anni si è imposta sulla scena internazionale proprio come interprete di grande successo del belcanto belliniano, acclamata nei grandi teatri del mondo dall’Italia alla Cina e diretta da registi quali Franco Zeffirelli, Enrico Castiglione, Pier Luigi Pizzi, Ivan Stefanutti, Accanto a Natalia Roman, ci sarà il tenore Domenico Menini, specializzato nel repertorio belcantistico, e il baritono Luca Simonetti, recentemente acclamato proprio a Taormina nel ruolo di Lescaut nella Manon Lescaut di Puccini appena messa in scena. I tre cantanti saranno accompagnati dall’Orchestra del Festival Belliniano e dal nuovo Coro Lirico Italiano “Vincenzo Bellini”, sotto la direzione di Pietro Vanguarnera. valente direttore e maestro di compagini corali tra i più attivi e prestigiosi in Sicilia, che svolge attività musicologiche ed interpretative non solo nel Belcanto ma anche nella musica antica e barocca.

Il Concerto offrirà un programma di oltre due ore di musica interamente dedicato alle opere di Vincenzo Bellini, da La straniera alla Sonnambula, dal Pirata alla Beatrice di Tenda, dall’Adelson e Salvini alla Norma, dai Capuleti e i Montecchi ai Puritani, coprendo l’intero repertorio delle più celebri ed amate arie di Bellini tratte da tutte le sue opere.

Tra le arie operistiche di Bellini che verranno proposte, alcune tra le più difficili e di raro ascolto: “Sì, li sciogliete, o giudici…” da La straniera, “Sì, vincemmo, e il pregio io sento” dall’opera Il pirata, “=h! Quante volte” dai Capuleti e i Montecchi, “Ah! Non credea mirarti” dalla Sonnambula, “Come ti adoro e quanto” e “Rimorso il lei” dalla Beatrice di Tenda, “Ah! Per sempre io ti perdei…” e “Qui la voce” da I Puritani, oltre alle sinfonie delle opere più celebri ed arie immancabili come “Casta Diva” e “Guerra! Guerra” dalla Norma.

Il Bellini Opera Gala è realizzato in co-produzione del Bellini Festival che inizierà a Catania il 23 Settembre con la rappresentazione al Teatro Metropolitan dell’opera lirica La straniera, opera in due atti di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani, debuttata per la prima volta nel 1829 al Teatro alla Scala di Milano, realizzata in collaborazione con la Grand Opera di Fujian. Il Bellini Festival sarà articolato come sempre attraverso le sue storiche sezioni “Bellini Opera Festival”, “Bellini Renaissance”, “Bellini International” e “Festival della Melodia Belliniana”, programmato dal 23 Settembre a Catania in vari luoghi di Catania, come Palazzo Biscari, la Badia di Sant’Agata, partendo con l’opera e numerosi concerti ed appuntamenti, fino alle tradizionali Celebrazioni Belliniane della tradizionale maratona “Belliniana” che come da quindici anni si svolgerà a Catania per tutta la giornata del 3 Novembre per poi concludersi la stessa sera con il Concerto Straordinario per il 223° anniversario della nascita di Vincenzo Bellini al Duomo di Catania, ove sono custodite le sue spoglie mortali. E’ già possibile assicurarsi il posto migliore per il Bellini Opera Gala del 20 Settembre.

Luogo: TEATRO ANTICO DI TAORMINA, TAORMINA, MESSINA, SICILIA

