L’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano omaggia la celebrazione del centenario della nascita di Maria Callas con un grande concerto che si terrà nella splendida cornice della scalinata della Cattedrale di Noto. L’evento, patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Noto, dal Ministero della Cultura, dalla Regione Siciliana è ideato e prodotto da Mediatica in collaborazione con l’Associazione Concerti Città di Noto. Un palcoscenico teatrale, incastonato tra le architetture di Palazzo Ducezio e della Chiesa di San Nicolo’, ospiterà l’organico dei 65 Maestri della Filarmonica della Scala, diretti da Robert Trevino che eseguiranno due celeberrime pagine del repertorio sinfonico romantico. “L’italiana” di Mendelssohn e la 7° di Bethoven ed un omaggio alla Callas con l’Ouverture della Norma e l’aria “Casta Diva”.

Un’atmosfera surreale di luci renderanno onirico questo luogo della memoria. Un evento mediatico unico nel suo genere ed uno spot mondiale dell’arte nell’arte, che generosamente resterà memorabile nella storia di Noto e della Sicilia.

Soltanto 800 persone potranno seguire il concerto dal vivo accomodandosi ai piedi della scalinata della Cattedrale in un ambiente esclusivo e di particolare suggestione accedendo anche ad un pacchetto corporate che include biglietto di ingresso, welcome drink , cena post evento e catalogo della serata.

Noto, città d’arte e capitale indiscussa del barocco siciliano, continua a promuovere con passione e visione il suo progetto culturale ed artistico. Le grandi mostre, gli eventi musicali di vario genere, i tour organizzati per ammirare il barocco, l’appuntamento di maggio dell’Infiorata ed ambiziosi progetti museali stanno delineando per la città e in modo nitido un futuro riservato a quei luoghi che hanno una forte vocazione turistico culturale.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.vivaticket.com

Infoline 0931-966466 oppure 0931-835073 mail : assoconcertinoto@gmail.com

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.