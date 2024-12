Il 30 dicembre, alle 21, alla chiesa della Provvidenza di Terrasini, un concerto dedicato a Cecilia Sala, giornalista di Chora Media e del Foglio, detenuta dallo scorso 19 dicembre, nel carcere Evin di Teheran, in Iran. Il progetto rientra nell’ambito di “Sicilia Isola della bellezza”, per la regia e direzione artistica di Angelo Butera. Le musiche sono affidate ad Alessandra Salerno (voce) e Umberto Porcaro (chitarra) con il loro progetto Spiritual che mette insieme musiche tratte dai canti di lavoro degli Afroamericani che hanno dato origine al gospel.

“Il giornalismo non è un crimine – spiega Angelo Butera – ecco perché abbiamo pensato di dedicare un concerto a Cecilia Sala, nella speranza che possa tornare presto in Italia”.

“E’ una situazione talmente paradossale che ci lascia senza parole. Nel 2024, nonostante tutte le guerre, che ci si possa confrontare anche con questo, è veramente assurdo – spiegano Alessandra Salerno e Umberto Porcaro – il nostro compito, da musicisti, è quello di far sentire la nostra vicinanza a coloro che in un momento così difficile stanno vivendo delle ore di apprensione, sperando in una veloce risoluzione”.





Luogo: Terrasini

Data Inizio: 30/12/2024

Data Fine: 30/12/2024

Ora: 21:00

Artista: Alessandra Salerno e Umberto Porcaro

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.