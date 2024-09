“Il concerto tenutosi ieri sera a Caltanissetta ha lasciato un segno indelebile non solo per l’indimenticabile esibizione di Noemi, una delle voci più amate del panorama musicale italiano, ma anche per l’attenzione rivolta all’inclusione e alla partecipazione dei ragazzi con disabilità. L’evento, meticolosamente organizzato, ha offerto a tutti i presenti un’esperienza straordinaria, trasformando la serata in una festa della musica e della solidarietà”.

“Noemi, con la sua voce potente e carica di emozioni, ha regalato una performance straordinaria che ha coinvolto tutto il pubblico. Tra i momenti più toccanti, si è distinta l’area riservata ai ragazzi disabili, un’iniziativa che ha dimostrato come sia possibile creare eventi che siano accessibili a tutti. Questa scelta organizzativa ha rappresentato un gesto concreto di inclusione, permettendo ai ragazzi di partecipare attivamente alla manifestazione, di godersi la musica e di vivere appieno l’energia del concerto; per questo ringraziamo l’amministrazione comunale di Caltanissetta e l’assessore Toti Petrantoni”, dice il team della ConSenso.

“L’area dedicata è stata un vero e proprio spazio di rispetto e accoglienza, progettato per rispondere alle esigenze specifiche dei ragazzi disabili e delle loro famiglie. Grazie a questo accorgimento, è stato possibile abbattere le barriere che spesso escludono alcune persone da eventi di grande partecipazione. I ragazzi hanno avuto modo di sentirsi parte del concerto, potendo seguire l’esibizione in tutta sicurezza e con il supporto necessario.

Il concerto, dunque, non è stato solo un’occasione per celebrare la musica, ma anche un importante esempio di come le manifestazioni artistiche possano diventare veicolo di inclusione sociale. In un’epoca in cui si parla sempre più spesso di abbattimento delle barriere e di pari opportunità, eventi come questo dimostrano quanto sia fondamentale dedicare attenzione e risorse all’integrazione, garantendo a tutti la possibilità di partecipare a momenti di aggregazione culturale”.

“La presenza di Noemi ha dato un valore aggiunto all’evento, che si è trasformato in una serata di emozioni condivise. L’artista, da sempre sensibile a temi sociali, ha sottolineato l’importanza di manifestazioni inclusive, invitando il pubblico a sostenere iniziative che promuovono la partecipazione attiva di tutte le persone, senza distinzioni.

In conclusione, il concerto di ieri sera a Caltanissetta è stato molto più di un semplice spettacolo musicale. È stato un momento di grande sensibilità e di festa, un’occasione in cui la musica ha unito, ha abbattuto barriere e ha fatto sentire tutti parte di un’unica grande comunità. Un esempio da seguire per tutti gli eventi futuri”, concludono dalla coop. soc. di Caltanissetta.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.