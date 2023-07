L’Associazione di volontariato Our Voice organizza e promuove un concerto creato dall’”Our Voice Electric-Orchestra: Musica e ARTivismo per un’antimafia sociale e intersezionale” per il giorno 18 luglio 2023, ore 21:30, che si terrà allo “Spazio Averna” dei Cantieri Culturali alla Zisa, di Palermo.

“Questioni Sonore” vuole essere un mix tra le “vibes” della musica e l’impegno sociale. Un concerto rock, pop ma con brani anche rap e coreografie di danza eseguite dalle performer Chiara Lautieri e Diana Giacometti, che rientra all’interno della rassegna di eventi promossi da varie realtà sociali in occasione del 31° anniversario della strage di via d’Amelio. Una strage di Stato in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Un concerto, dunque, sì, ma anche un segno alternativo tangibile di rivoluzione culturale contro un sistema – caratterizzato da mafie, corruzione e tanto altro – che ha distrutto il Paese.

L'”Our Voice Electric-Orchestra” è molto più di una semplice orchestra. È un progetto musicale che da 4 anni ormai unisce giovani artisti di tutta Italia attorno a un ideale: con la musica si possono rompere gli schemi precostituiti dal sistema. L’esibizione è dunque un modo per non lasciare solə chi ancora crede e lotta per una giustizia sociale e per un’antimafia che sia intersezionale e popolare!

L’evento è a ingresso libero e gratuito.

