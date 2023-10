Etna e vino. Un binomio inossidabile quello del rapporto tra il vulcano attivo più alto d’Europa e la viticoltura che qui regna da secoli: la seconda edizione dell’Etna Wine Forum è stata l’occasione per assegnare dei riconoscimenti ai migliori vini con l’Etna Wine Contest al termine delle giornate di degustazione, assaggi e di esami sensoriali attenti. Una giuria di esperti sommelier, assaggiatori, giornalisti e critici enologici ha avuto il compito di selezionare i migliori vini annunciati durante la cerimonia di premiazione a Villa delle Favare.

La prima edizione dell’Etna Wine Contest, coordinata dal Consigliere Nazionale Onav Danilo Trapanotto, ha visto alternarsi diversi degustatori e assaggiatori provenienti da tutta Italia: “I vini dell’Etna non sono più una sorpresa – racconta il maestro assaggiatore – tantissima qualità è emersa nel calice durante gli assaggi di questi giorni frutto di un dialogo e di un approfondimento specifico anche grazie agli altri critici provenienti da altre regioni d’italia, L’Etna è davvero una terra di straordinario potenziale enologico ed i premiati ne sono gli ambasciatori”.

L’evento, voluto dal Comune di Biancavilla è stato realizzato con il contributo dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ecco i riconoscimenti assegnati al termine di diverse degustazioni ed assaggi alla cieca:

Miglior Etna Bianco: N’ettaro Etna Bianco 2022 – Masseria Setteporte

Miglior Etna Rosato: Etna Rosato 2022 – Cantine Patria

Miglior Etna Rosso: Passorosso 2021 – Franchetti

Miglior Spumante dell’Etna: Etna Spumante Rosato DOC Metodo Classico Brut

2020 – Cantine Nicosia Imprenditoria femminile: Enrica Camarda

Imprenditoria Giovanile: Giacomo e Fabrizio Tenute Foti Randazzese

Cantina Ospite: Caravaglio con la Malvasia delle Lipari

Un’edizione che nasce per mettere in evidenza il talento degli enologi locali e promuovere la conoscenza dei vini prodotti nella regione: l’evento ha offerto anche una serie di degustazioni e seminari che hanno permesso ai partecipanti di approfondire la loro comprensione dei vini dell’Etna: “L’attenzione sui vini del nostro territorio è in continua crescita – sottolinea il Sindaco Antonio Bonanno – Biancavilla vuole riaffermare il suo ruolo nel mondo del vino di qualità e l’Etna oggi è punto di riferimento per tutta la nostra isola”.

Alle diverse degustazioni hanno partecipati giornalisti, sommelier, assaggiatori e critici enologici, i premi sono stati assegnati da Danilo Trapanotto, Monica Coluccia, Vincenzo Vasta, Emanuele Gobbi, Caterina Adragna, Maurizio Valeriani.

Cantine presenti: Le due Tenute, Terrafusa, Tenuta del Vallone Rosso, Grottafumata, Podere dell’Etna segreta, Terre di Montalto, Masseria Setteporte, Tenuta di Fessina, Pietrardita, Vigne di confine, Foti Randazzese, Travaglianti, Serafica Terra di Olio e Vino, Planeta; Alessandro Serughetti, Barone Beneventano della Corte, Nicosia, Stanza Terrena, Enrica Camarda, Passopisciaro, Murgo, Generazione Alessandro, Tornatore, Eudes, CVA, Feudo Cavaliere, Firriato, Terra Costantino, Fischetti, Giovinco, La Gelsomina – Tenute Orestiadi, Duca di Salaparuta, Mandrarossa, Patria, Caravaglio

Informazioni sull’Etna Wine Contest

L’Etna Wine Contest è una prestigiosa rassegna che si è svolta a Biancavilla e dedicata ai vini che nascono sul vulcano attivo più alto d’Europa. L’evento mette in mostra l’eccellenza enologica dell’area e promuove la conoscenza dei vini dell’Etna a livello nazionale e internazionale. Con una giuria di giornalisti, sommelier e critici enologici, vuole diventare un punto di riferimento per le cantine e gli intenditori di vino che desiderano scoprire il meglio della produzione vinicola dell’Etna.

Luogo: Villa delle Favare, BIANCAVILLA, CATANIA, SICILIA

