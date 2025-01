L’Epifania, si sa, “tutte le feste si porta via” e con essa si concludono pure gli eventi culturali, di folclore e tradizione legati al Natale.

A Gravina, anche quest’anno, è stato proposto un ricco cartellone come conferma il sindaco Massimiliano Giammusso: “Nel rinnovare a titolo non solo personale ma di tutta l’Amministrazione comunale i migliori auguri di un felice nuovo anno alla cittadinanza tutta, possiamo ritenere più che positivo il bilancio a conclusione dei tanti eventi realizzati e tanto partecipati che hanno cercato di accontentare i gusti di tutti. Un ringraziamento particolare va sicuramente rivolto a quanti si sono impegnati in vario modo per la buona riuscita degli eventi mostrando interesse per il Bene comune, a partire dalle sempre entusiaste e partecipi associazioni di volontariato, Pro loco in testa”.

Il vicesindaco con delega alla Cultura Claudio Nicolosi afferma che “nel cercare di venire incontro ai gusti di tutti abbiamo fatto in modo che gli eventi venissero svolti non solo nelle parrocchie – luogo natalizio per antonomasia – ma anche nei luoghi gravinesi della cultura: su tutti la Sala delle Arti” Emilio Greco “ed il teatro” Angelo Musco. Il numeroso pubblico presente a ciascuno degli eventi proposti non può che gratificarci”.

Entusiasta anche l’assessore allo Spettacolo Filippo Riela: “Il cartellone proposto è stato caratterizzato anche quest’anno da una diversificazione di proposte tesa ad accontentare tutti: oltre ai concerti, quindi, non sono nemmeno mancate le tombole di beneficenza, i mercatini, le mostre e persino gli eventi di Protezione civile nei parchi destinati ai più piccoli”.

Ma andiamo per ordine.

Gli eventi, realizzati grazie all’Assessorato regionale allo Spettacolo e al patrocinio del Comune di Gravina di Catania, hanno avuto inizio domenica 8 dicembre con l’inaugurazione dell’albero di Natale vero in piazza della Libertà, la successiva inaugurazione dei presepi e la processione dell’Immacolata Concezione per le vie cittadine con l’annesso omaggio floreale dell’Amministrazione comunale alla Vergine dinanzi al Palazzo di Città. A contribuire a rendere ancor più magica l’atmosfera natalizia sono state le illuminazioni curate dalla ditta gravinese “La lucerna” e gli addobbi floreali di Vivai “Etna” di Dario Ginoprelli.

Fino al 14 dicembre poi, presso le parrocchie gravinesi, si è svolta l’iniziativa “Piccoli gesti”, laboratorio creativo scrapbooking partito già a novembre, ideato da Daniela Leonardi e che ha avuto nei più piccoli i destinatari dello stesso.

Martedì 10 dicembre si è invece potuto assistere allo spettacolo “Aspettando il Natale in un’atmosfera di altri tempi”, serata che ha visto oltre che le danze coreografiche del XIX secolo a cura della Società di danza Catania anche la balera sotto il Natale di Carmelo Pezzino, la tombola a premi di fine serata e gli auguri finali fra i presenti e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale con spumante e dolci natalizi.

Dal 13 al 15 dicembre è stata quindi la volta dei mercatini natalizi in piazza della Libertà con l’evento “Natale in fiera”, evento promosso dall’associazione Gravina in loco e che oltre a diversi stand culinari ha pure visto protagonisti Emanuela Finocchiaro con il country ed i deejay Nuccio Trapani e Stefano Leonardi oltre che il gruppo Hot Shot Rockabilly.

Dal 13 al 29, invece, presso la Sala delle Arti “Emilio Greco” si è svolta la mostra “Bag Pipes”, un laboratorio sartoriale ed una concomitante mostra sui paesaggi sonori realizzati dietro iniziativa di Zampognarea ed Area Sud e con la fattiva collaborazione dell’Accademia delle Belle Arti di Catania – Dipartimento progettazione e Arti applicate. Per l’occasione le zampogne si sono “vestite” di paillettes, macramè e jeans essendo state ricoperte dai giovani studenti e studentesse dell’Accademia delle Belle Arti di tulle, raso, seta, cotone, patchwork, perle, ricami di vario genere, pon pon e frange. L’idea è partita da un progetto ideato da Maurizio Cuzzocrea e Vittorio Ugo Vicari con i significativi contributi didattici di Laura Mercurio. La mostra finale è stata invece curata da Andrea Giovanni Calì.

Sabato 14 si è avuto l’evento “La voce del Sud” giunto alla sua quindicesima edizione e comprendente musica, danza e cabaret: ospite della serata condotta da Paola Parisi è stato Matteo Faustini fresco di Sanremo, oltre a Gianluca Barbagallo, Anna Cinconze, Denise Todaro, Orazio Vecchio e Simona Giuffrida; direzione artistica a cura di Maurizio Casella e organizzazione di Turi Sconzo, service luci e audio a cura di “Festeggia con noi” di Giuseppe Biondi.

Sabato 21 presso l’auditorium “Angelo Musco” è andata in scena ” ‘A vera storia do’ presepiu sicilianu”, un’occasione per (ri)scoprire le radici più profonde delle tradizioni locali legate al presepe. Oltre venti gli artisti che si sono esibiti per l’occasione: Adriana Barone, Agata Di Fede, Alberto Romano, Aldo Leontini, Alessandro Palmeri, Antonio Scifo, Aurora Scionti, Daniela Massimino, Federica Di Chiara, Francesca Di Paola, Francesco Palmeri, Giovanni Lo Trovato, Laura Mancuso, Letizia Ferrante, Paola Ansaldo, Pino Frosina, Pucci Amato, Salvo Milazzo, Santo Fragalà, Sarah Bersani, Simone Scaduto, Uccio Midolo, Verdiana Barrica, Virginia Scalisi e Viviana Caramma.

Domenica 22 gran successo per il tradizionale concerto di Natale in Chiesa madre, giunto alla sua tredicesima edizione, con la Corale polifonica “Mater Domini” e l’orchestra d’archi e di fiati “Carl Stamitz”. A presentare la serata è stata la giornalista Ornella Ponzio, a dirigere è stato il M° Andrea Maugeri. Ad essere proposti in una chiesa stracolma di presenti sono stati diversi brani della tradizione natalizia e non solo: da White Christmas a Stella d’Oriente, da Adeste fideles alla marcia di Radetzky. Applauditissimi, in particolare, il tenore Salvo Pio Grasso, il baritono Fabio Giuffrida ed il soprano Francesca Sapienza.

In contemporanea, alla Sala delle Arti si è svolto il concerto del “Blue light jazz ensemble” che ha così concluso la stagione concertistica dell’associazione “Musicante”. Ad esibirsi sono stati Daniele Zappalà, Antonio Petralia, Daniele Limpido, Fabio Tiralongo, Giuseppe Consiglio, Antonio Bonasera, Rosario Di Leo e Riccardo Grosso.

E a fine serata all’auditorium “Angelo Musco” l’associazione culturale “Gravina Arte”, presieduta dalla prof.ssa Marcella Messina, ha festeggiato i suoi primi quarant’anni di attività ripercorrendo le tappe salienti dei suoi quattro decenni tondi di impegno culturale, artistico e folcloristico. L’evento, denominato Gran galà di Natale, che è stato presentato da Giulia Sapienza e Piero Cultraro e che ha visto impegnate le insegnanti Ester Arcidiacono, Ludovica Bruno, Antonella Fazio, Ivana Marchese e Simon Scuderi preparare certosinamente le numerose ballerine e cantanti che si sono esibiti, ha rappresentato una vera e propria prova generale dei festeggiamenti che si svolgeranno più in grande in giugno.

Venerdì 27 è stata la volta dell’apprezzato concerto “USA gospel show” che si è svolto in chiesa a San Paolo e che ha fatto nuovamente riflettere sulla bellezza e universalità del Natale.

Sabato 28 alla Sala delle Arti si è invece svolto lo spettacolo teatrale “Orlando e Angelica” che ha proposto, grazie all’associazione “Thalia”, diverse storie tratte dall’epica e coi pupi siciliani protagonisti. Per l’occasione sono stati oggetto di trattazione l’amore di Orlando per Angelica spinto sino alla follia, la disumana atmosfera di guerra di Agramante, la dolcezza degli amori narrati e più in generale tutto un mondo di valori e vizi che i diversi personaggi incarnano.

Domenica 29 al teatro “A. Musco” è stato invece proposto “Cunti e canti di Natale”, un altro appuntamento teso a non far dimenticare le nostre storiche radici e tradizioni legate al periodo più bello dell’anno. Ad esibirsi nel corso della serata presentata da Paola Parisi e realizzata grazie anche al supporto del mensile “Paesi Etnei Oggi” che ha in Andrea Pitrolino il suo editore, di Plan Studios e CcArte sono stati fra gli altri Santo Privitera e “I Colapesce” e Carmelo Caccamo.

Domenica 30 dicembre in piazza della Libertà si è svolto l’evento musicale “Gravina in folk”, un concerto all’aperto che ha ripercorso vari generi musicali grazie ai deejay Martin Klein, Emanuele Caponnetto e della “Gyldac band” che ha proposto noti pezzi di musica sia italiana che straniera.

Si è concluso così il 2024.

Anche il 2025, peraltro, si è aperto all’insegna degli appuntamenti di musica, spettacolo, tradizioni ed arte in genere.

Mercoledì 2 gennaio a Fasano, infatti, presso la Chiesa di San Bernardo di Chiaravalle i tanti intervenuti hanno potuto assistere a “Natus est” : un altro momento propizio per ascoltare musiche e canti della tradizione natalizia siciliana.

Domenica 5 gennaio 2025, all’interno dell’aula consiliare “Peppino Impastato”, ha visto la sua nascita ufficiale il gruppo bandistico “Nuccio Messina – Città di Gravina di Catania” diretto da Chiara Bonaventura. A presentare l’emozionante mattinata, che ha visto un’aula consiliare traboccante di gente che la ha completamente riempita, è stata Ornella Ponzio.

Nel pomeriggio, invece, presso l’auditorium “A. Musco” è stata la volta della tombola di solidarietà a premi realizzata dietro iniziativa dell’associazione Ekta Odv presentata dal giovane Andrea Zappalà del Teatro “Stabile” di Mascalucia e la partecipazione di Rita Nicotra, attrice e direttore artistico della “Nuova Compagnia Odéon”.

Infine lunedì 6 gennaio, in chiesa a San Paolo, “Incanti di Natale”, un nuovo concerto natalizio che ha visto stavolta protagonisti Daniela Rossello ed il “Dammen Quartet” e che ha rappresentato la conclusione del ricco cartellone di eventi proposti.

In tutto questo non sono mancati nemmeno dei momenti dedicati alla Protezione civile quali quelli legati all’iniziativa “Piccoli protettori crescono”, ideata dalle “Aquile dell’Etna” e supportata da diversi partner locali (Fratres, Katalandia CSVE, Misericordia, Just events e Fun crazy animation), iniziativa che ha visto protagonisti, in due diverse giornate, i più piccoli attraverso giochi, gonfiabili, percorsi di Protezione civile e la magica casa di Babbo Natale all’interno dei parchi comunali cittadini che sono stati così ulteriormente valorizzati.

Tutti gli spettacoli sono stati gratuiti e ad ingresso libero.

Non sono ovviamente poi mancati i momenti di solidarietà e spiritualità stricto sensu come in occasione della Messa natalizia con annesso scambio di auguri presso la CTA “Helios” o ancora lo scambio di auguri fra esponenti dell’Amministrazione e le suore dell’Istituto Missionarie del Buon Maestro, suor Vittoria e suor Tanina, o infine, alla presenza del referente AIRC per Gravina, Andrea Ganà, e di Daniela Leonardi, la distribuzione dei cioccolatini dell’AIRC destinati ai più piccoli studenti delle scuole gravinesi.

Nell’insieme un folto programma che oltre a far vivere lo spirito più genuino del Natale è riuscito a cementare ulteriormente l’identità comunitaria e cittadina.

Luogo: Gravina di Catania, GRAVINA DI CATANIA, CATANIA, SICILIA

