Iniziato il 6 maggio, si è concluso al Centro Studi Cedifop di Palermo formazione professionale di subacquea industriale il corso per Ots (Operatore tecnico subacqueo) finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Adesso, per dare corso agli esami finali, l’ente diretto dal greco Manos Kouvakis resta in attesa che l’assessorato alla Formazione professionale della regione siciliana attivi la procedura che consenta di farne richiesta tramite la relativa piattaforma. Saranno 15, infatti, gli allievi che, avendo seguito l’intero iter formativo, attendono di sottoporsi alla prova finale.

Intanto 12 di loro stanno attualmente proseguendo la formazione con altri allievi aggiuntisi per completare il percorso formativo fino al livello Inshore Diver che consentirà loro l’iscrizione al repertorio dei Commercial Diver italiani presso l’assessorato al Lavoro della Regione Siciliana e di conseguire, inoltre, il brevetto di saldatore subacqueo rilasciato da Bureau Veritas (l’azienda di origine francese di rilevanza mondiale nella valutazione ed analisi dei rischi legati alla qualità, all’ambiente, alla salute, alla sicurezza e alla responsabilità sociale) i cui esami finali sono in programma venerdì 13 dicembre.

Già da domani, 20 nuovi allievi, dei quali 15 italiani (tra loro soltanto 2 siciliani) e 5 stranieri provenienti dal Cile, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dal Senegal e dalla Croazia, inizieranno un nuovo percorso formativo per il livello Ots autofinanziato la cui conclusione è prevista il 21 marzo del prossimo anno.

Sempre presso la sede del Centro Studi Cedifop,ente che opera all’interno del porto di Palermo, un altro (breve) corso per Diver Medic Primo Soccorso con certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024 di Cepas/Bureau Veritas, è in programmazione nella seconda metà di questo mese di dicembre. Corso reso obbligatorio dalla legge 07/2016 della regione siciliana (adesso anche dall’articolo 3.5 della legge in vigore in Friuli Venezia Giulia) che consente l’accesso ai 2 livelli offshore (Top Up, 30 e 50 metri extraportuali) e Saturazione, percorsi formativi questi raccomandati dall’IMCA , l’Associazione Internazionale degli Appaltatori Marittimi.

Luogo: Porto di Palermo, Molo Sammuzzo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.