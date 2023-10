Palermo. “Finalmente si sbloccano i concorsi. Questo permetterà nuove assunzioni che potenzieranno gli uffici, con vuoti d’organico dovuti alle migliaia di pensionamenti, e che doteranno la Regione di nuove figure professionali necessarie per i progetti previsti per il Pnrr ma anche per la transizione energetica e digitale. Un passo in avanti verso l’ammodernamento della macchina amministrativa”. Lo affermano la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti e Toto Sampino, segretario della Uil Fpl Sicilia, che precisano: “Bene alle nuove assunzioni ma è altrettanto importante il contratto dei regionali, ancora da definire all’Aran, e la riqualificazione e riclassificazione del personale attualmente in servizio. C’è ancora tanto da fare ma questo è un buon segnale, speriamo che con la stessa efficienza ed efficacia si possano tagliare al più presto altri traguardi”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.