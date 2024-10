Palermo 28 ottobre 2024 – Per i rimanenti 200 vincitori in graduatoria del concorso per operatore ecologico, le assunzioni alla Rap ancora non scattano.

“In estate, all’ultima riunione, Rap e amministrazione comunale ci avevano comunicato che il piano di ricapitalizzazione sarebbe stato approvato entro il mese di settembre. Ormai siamo quasi a novembre e non abbiamo più nessuna notizia, né della ricapitalizzazione né delle assunzioni”, affermano il segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso e il responsabile aziendale Rap per la Fp Cgil Palermo Riccardo Acquado.

E domani, i 200 vincitori di concorso Rap, assieme agli autisti in attesa dello scorrimento della graduatoria, manifesteranno alle ore 10 in via del Quattro Aprile, davanti a Palazzo Palagonia, attuale sede del Comune di Palermo. “Abbiamo inviato una richiesta d’incontro più di 20 giorni fa, alla quale non è stato dato riscontro. I lavoratori sono stanchi di aspettare – aggiungono Gattuso e Acquado – La ricapitalizzazione di Rap, azienda che ha chiuso il bilancio del 2023 con un passivo di quasi 10 milioni, è essenziale per la stessa esistenza dell’azienda”.

Intanto, in attesa della chiamata di Rap, i vincitori del concorso sono vittime di una situazione paradossale. “Sono in attesa di un’assunzione che non si sa ancora quando arriverà e nel frattempo hanno enormi difficoltà a svolgere un’altra attività lavorativa – continuano Gattuso e Acquado – Il bando di concorso, con una clausola molto controversa, ha previsto che non possono accettare un lavoro a tempo indeterminato fino al momento dell’assunzione in Rap, perché il requisito di non aver mai avuto un contratto a tempo indeterminato deve essere mantenuto per tutto il periodo, dalla presentazione della domanda (gennaio 2023), fino al giorno dell’assunzione. Significa che, da vincitori di un concorso, per sbarcare il lunario sono costretti a lavori precari o addirittura a lavorare in nero. Sappiamo anche che molti vincitori del concorso si trovano davanti a quest’enigma: hanno contratti a tempo determinato in scadenza, non più rinnovabili, e non possono optare per un’assunzione che li metterebbe in difficoltà con Rap. L’alternativa è starsene a casa. Chiediamo una soluzione immediata”.

Per quanto riguarda gli autisti, si chiede innanzitutto lo scorrimento della graduatoria: al momento non sono stati assunti nemmeno tutti i primi 46 vincitori. “Chiediamo subito l’assunzione di tutti i 46 in lista e di andare oltre perché il numero è assolutamente insufficiente”, dicono Andrea Gattuso e Riccardo Acquado –

Legata alla ricapitalizzazione, anche la trasformazione dei contratti degli autisti vincitori di concorso, assunti nel mese di maggio a tempo determinato: in deroga al concorso, proprio per le problematiche finanziarie di Rap, a breve scadrà il contratto che ha una durata di 6 mesi. Stessa cosa per i circa 100 operatori ecologici già assunti: il concorso è stato bandito per un’assunzione a tempo indeterminato ma sono stati assunti ad agosto con contratti che tra altri tre mesi scadranno”.













