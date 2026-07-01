Ci sarà Confapi Sicilia tra i protagonisti del primo Forum Mezzogiorno “PMI: Sud, Italia ed Europa alla sfida del futuro”, promosso da Confapi Nazionale, in programma alle 9.30 di venerdì 3 luglio all’Università della Calabria.

L’evento riunirà i Presidenti delle territoriali Confapi del Mezzogiorno, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese per costruire una visione condivisa sul futuro del sistema produttivo del Sud e sul ruolo strategico delle piccole e medie imprese nello sviluppo dell’Italia e dell’Europa.

Tra i relatori interverrà Dhebora Mirabelli, presidente di Confapi Sicilia, che porterà l’esperienza del tessuto imprenditoriale siciliano nel panel dedicato a lavoro, capitale umano, nuove competenze e competitività delle imprese, con particolare attenzione alle trasformazioni del mercato del lavoro, all’innovazione organizzativa e alla valorizzazione delle persone come leva di crescita delle PMI.

«Il Mezzogiorno non chiede più di essere raccontato attraverso i suoi limiti – sottolinea Dhebora Mirabelli – ma attraverso il valore delle sue imprese, della sua capacità di innovare e di costruire sviluppo. La Sicilia è pronta a dare il proprio contributo con idee, competenze e progettualità».

Al Forum parteciperanno: il presidente nazionale Confapi, Cristian Camisa; il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Luigi Sbarra; il consigliere economico della Presidenza del Consiglio, Renato Loiero; il presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, oltre i vertici di SIMEST, ICE e i principali protagonisti del sistema economico e produttivo nazionale.

I lavori affronteranno i temi dell’intelligenza artificiale, della competitività, della ZES Unica, dell’internazionalizzazione, della transizione energetica, del welfare, del capitale umano e delle nuove politiche industriali, con l’obiettivo di definire una strategia comune per il rilancio del Mezzogiorno.

A conclusione dell’evento sarà presentato il Libro Bianco per la competitività e lo sviluppo delle PMI, documento che raccoglierà proposte e contributi emersi durante il Forum e che rappresenterà una piattaforma programmatica per il futuro del sistema produttivo meridionale.

Confapi Sicilia partecipa all’iniziativa con la convinzione che il rilancio del Mezzogiorno passi dalla crescita delle PMI e da una rappresentanza capace di trasformare le esigenze dei territori in proposte concrete per lo sviluppo del Paese.





Luogo: Università della Calabria, RENDE, COSENZA, CALABRIA

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