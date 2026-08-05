Dalla prevenzione delle truffe ai corsi per imparare a utilizzare smartphone e servizi digitali della Pubblica Amministrazione, fino ai momenti di solidarietà intergenerazionale e alle visite culturali: prenderà il via da settembre il nuovo programma di attività promosso da Anap Confartigianato Palermo, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, con l’obiettivo di rafforzare la tutela, l’autonomia e la partecipazione attiva delle persone anziane.

Tra i primi appuntamenti in calendario torneranno gli incontri dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani, realizzati in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, dopo il positivo riscontro ottenuto dalla campagna informativa “Insieme per la sicurezza dei nostri anziani”. Gli incontri, che si svolgeranno a Palermo e in provincia, offriranno consigli pratici per riconoscere i tentativi di raggiro, adottare comportamenti sicuri e sapere come reagire in caso di situazioni sospette, promuovendo la cultura della prevenzione e della legalità.





Grande attenzione sarà riservata anche all’alfabetizzazione digitale. Anap Confartigianato Palermo organizzerà infatti corsi rivolti agli over 65 per favorire un utilizzo consapevole di smartphone, internet e dei principali servizi digitali, come Spid, Fascicolo Sanitario Elettronico e piattaforme della Pubblica Amministrazione. L’iniziativa punta a ridurre il divario digitale e a rendere gli anziani sempre più autonomi nell’accesso ai servizi.

Sul fronte dell’educazione digitale, Anap Confartigianato Palermo promuoverà inoltre sul territorio la campagna nazionale dell’associazione a sostegno del Patentino Digitale, iniziativa che punta a sensibilizzare istituzioni, famiglie e cittadini sull’importanza di introdurre percorsi strutturati di educazione digitale per i più giovani, affinché possano utilizzare internet e i social network in modo consapevole, responsabile e sicuro.





Il programma prevede inoltre una giornata all’insegna della solidarietà, organizzata insieme all’associazione Casa del Sorriso, dedicata ai bambini delle famiglie più fragili. L’evento proporrà giochi, animazione con artisti di strada, un pranzo conviviale e la consegna di gadget, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra generazioni e promuovere i valori della condivisione e dell’inclusione sociale.

Tra le iniziative in fase di organizzazione anche un tour culturale con il trenino turistico per visitare i principali monumenti di Palermo, offrendo agli anziani un’occasione per riscoprire il patrimonio storico e artistico della città in un momento di socializzazione, aggregazione e valorizzazione delle radici culturali del territorio.

Il calendario sarà ulteriormente arricchito nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti e attività che Anap Confartigianato Palermo definirà insieme ai propri associati e ai partner del territorio.





«Con questo programma – dichiara Camillo Alessi, presidente di Anap Confartigianato Palermo – vogliamo confermare il ruolo di Anap Confartigianato Palermo come punto di riferimento per gli anziani del nostro territorio. La sicurezza, l’inclusione e la formazione rappresentano oggi tre priorità fondamentali. Continueremo a lavorare al fianco delle istituzioni per contrastare le truffe, ma allo stesso tempo vogliamo aiutare gli anziani a sentirsi protagonisti della rivoluzione digitale, senza lasciare indietro nessuno. Crediamo inoltre nel valore dell’incontro tra generazioni e nella cultura come strumenti di crescita e coesione sociale. Il nostro obiettivo è costruire una comunità sempre più informata, attiva e solidale, capace di affrontare con maggiore serenità le sfide del presente e del futuro. Auguro buone vacanze a tutti i pensionati Anap».

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