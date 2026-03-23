Perfezionamento professionale, innovazione e sostenibilità al centro del seminario tecnico “Aggiornamento delle tecniche di pulitura capi in wet cleaning” promosso da Confartigianato Palermo, il 29 marzo alle 10 all’President Hotel di Palermo in via Francesco Crispi 230.

L’iniziativa si rivolge agli operatori del settore delle pulitintolavanderie e rappresenta un’importante occasione di confronto su metodologie avanzate e nuove tecnologie applicate al lavaggio professionale dei tessuti.





I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del segretario di Confartigianato Palermo, Giovanni Rafti, e della presidente della categoria Pulitintolavanderie, Maria Rita Di Giorgio. A fare da moderatrice sarà il funzionario di Confartigianato imprese Palermo Marianna Davì.

A seguire, è prevista la costituzione del direttivo di mestiere, momento significativo per il rafforzamento della rappresentanza di categoria. Il seminario entrerà nel vivo con gli interventi tecnici curati da Silvia Badiali, responsabile commerciale di Alberti Angelo Srl, che approfondirà temi di grande attualità: dall’analisi delle macchie alle tecniche di trattamento avanzato, fino alle soluzioni innovative orientate alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento a nuovi detergenti a base di tensioattivi di origine naturale.





Ampio spazio sarà dedicato anche alle “best practices” per il lavaggio in wet cleaning di capi delicati e particolari, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti agli operatori per migliorare qualità ed efficienza del servizio.

La giornata proseguirà con un momento di confronto diretto attraverso il “question time”.

«La formazione tecnica – sottolinea Maria Rita Di Giorgio – è un elemento fondamentale per accompagnare le imprese artigiane nei processi di innovazione e sostenibilità, oggi sempre più centrali per la competitività del settore».

L’appuntamento è aperto al pubblico, previa registrazione al link: https://forms.gle/fbdWZBsZHzE7tQNo8

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