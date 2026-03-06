L’eccellenza della gelateria artigianale approda nel capoluogo siciliano, dove Confartigianato Imprese Palermo, in collaborazione con Confartigianato Dolciario Palermo, organizza il ciclo di alta formazione “L’Arte della Gelateria Artigianale”, in programma l’11, 12 e 13 marzo dalle 9 alle 18 da Tevere Arredo Negozi in Via Sampolo 72/80 a Palermo.





Un percorso intensivo di tre giorni dedicato ai professionisti che desiderano perfezionare le proprie competenze tecniche e gestionali. Sotto la guida del Maestro Maurizio Paci – specialista in chimica del gelato e bilanciamento miscele per Iceteam 1927 – i partecipanti affronteranno un programma completo che spazia dalla scienza delle materie prime all’architettura molecolare del gelato, con focus specifici sul calcolo dei solidi e sull’utilizzo delle più moderne tecnologie di laboratorio come pastorizzatori e abbattitori. Il percorso didattico prevede sessioni pratiche di produzione per la realizzazione di basi professionali bianche, gialle e all’acqua, oltre all’approfondimento sui grandi classici come pistacchio e stracciatella e al bilanciamento naturale dei sorbetti di frutta.





Ampio spazio sarà dedicato anche all’innovazione e al marketing, con moduli su trend gourmet, gelati senza zuccheri aggiunti, visual merchandising per la vetrina e gestione del business attraverso il calcolo del food cost e della marginalità aziendale. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con partner di settore come Tevere Arredo Negozi, Iceteam 1927, Roma Cash e Ultragel, si concluderà con la consegna degli attestati di formazione e di una divisa.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare gli uffici di Confartigianato Imprese Palermo al numero 091 6117587 o registrandosi al link: https://forms.gle/KYqrLRDkN5JwcrXz6.

