In giornate in cui i giovani sono accusati di avere perso i valori e il legame con il passato, Confartigianato Palermo ha deciso di incontrare gli studenti per trasmettere l’arte dell’artigianato: competenze, passione e tradizioni del saper fare.

Prende il via giovedì 5 novembre alle 10, all’Istituto comprensivo scolastico Perez – Madre Teresa di Calcutta, in piazza Perez 1 a Palermo, “Cu sapi fari ’nzigna”, il progetto promosso da Anap Confartigianato Palermo per avvicinare le nuove generazioni ai mestieri artigiani e favorire il dialogo tra maestri e alunni.





L’iniziativa nasce con l’obiettivo di costruire un ponte tra generazioni, valorizzando il patrimonio di conoscenze ed esperienze degli artigiani e facendo conoscere ai più giovani le opportunità legate ai mestieri tradizionali e alla creatività manuale. Attraverso le testimonianze di chi lavora quotidianamente con passione e competenza, gli studenti potranno scoprire il valore del lavoro ben fatto, la cura dei dettagli e l’importanza di preservare e tramandare le abilità artigiane.

Il primo incontro coinvolgerà la dirigente scolastica Marina Usala e il presidente di Anap Confartigianato Palermo, Camillo Alessi. Saranno inoltre presenti tre professionisti che rappresentano altrettante espressioni del sapere artigiano: Nino Parrucca, maestro ceramista, Costantino Sparacio, artista del legno, e Anna Maria Taibbi, sarta.





Le esperienze dei protagonisti offriranno agli studenti l’occasione di conoscere da vicino tecniche, percorsi professionali e storie di chi ha trasformato il proprio talento in un mestiere, riscoprendo il valore culturale ed economico dell’artigianato.

L’appuntamento del 5 novembre rappresenta la prima tappa di un percorso che Anap Confartigianato Palermo intende proseguire con nuovi incontri dedicati ai giovani e agli artigiani del territorio, per promuovere la trasmissione dei saperi, valorizzare le professionalità locali e avvicinare le nuove generazioni alle opportunità offerte dal mondo dell’artigianato.

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