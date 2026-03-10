Formare nuovi professionisti della sartoria e preservare il patrimonio dell’artigianato moda palermitano: è questo l’obiettivo del progetto “I Maestri del Filo”, promosso da Confartigianato Imprese Palermo e selezionato tra i vincitori del bando “Botteghe Scuola” del Comune di Palermo. L’iniziativa permetterà a dieci giovani residenti nel capoluogo siciliano di intraprendere un percorso formativo dedicato alla sartoria e all’alta moda artigianale, con l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e garantire il ricambio generazionale nel settore.





Il progetto nasce dall’esigenza concreta di preservare, trasmettere e innovare le competenze artigianali legate alla moda di qualità presenti a Palermo. In un contesto economico segnato da profondi cambiamenti e dalla difficoltà di ricambio nelle professioni tradizionali, “I Maestri del Filo” mette in relazione giovani in cerca di occupazione e imprese artigiane storiche, creando un ponte tra formazione e lavoro.

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di otto mesi. Dopo una prima fase di orientamento e bilancio delle competenze, i partecipanti seguiranno una formazione teorica e laboratoriale all’interno dei locali di Confartigianato Palermo, acquisendo le conoscenze di base e le competenze necessarie per operare nel settore sartoriale, con particolare attenzione anche alla sicurezza sui luoghi di lavoro.





La fase centrale del progetto sarà rappresentata dal tirocinio extracurriculare di sei mesi che si svolgerà direttamente nelle botteghe artigiane coinvolte. Il modello adottato è quello dell’apprendimento “on the job”: i giovani non saranno semplici osservatori, ma parte attiva del processo produttivo, affiancati costantemente dai maestri artigiani. In questo modo potranno sviluppare manualità, precisione, autonomia operativa e senso di responsabilità, competenze fondamentali per lavorare nel settore della moda artigianale.

Le aziende che ospiteranno i tirocinanti sono realtà di eccellenza del territorio: Modart di Flavia Pinello, Vitussi, Manima, Anagramma, Sartoria Sociale e Rete Mythos Fashion Sicily.

Un ruolo strategico nel progetto è svolto dal Distretto Mythos Fashion Sicily, distretto produttivo riconosciuto dalla Regione Siciliana che riunisce imprese artigiane e creative attive nei settori dell’alta sartoria, del prêt-à-couture, degli accessori e della moda sostenibile. Negli ultimi anni il distretto si è distinto per la promozione della moda artigianale palermitana a livello nazionale e internazionale, attraverso la partecipazione a fiere di settore, l’organizzazione della Sicily Fashion Week e collaborazioni con istituzioni e realtà di prestigio.





All’interno dell’iniziativa, il distretto contribuirà alla definizione dei contenuti formativi, al monitoraggio qualitativo dei tirocini e alla valorizzazione delle competenze acquisite dai partecipanti, favorendo anche possibili opportunità di inserimento lavorativo al termine del percorso.

Il progetto è promosso e attuato da Artigianservice Palermo Srl, società interamente partecipata da Confartigianato Imprese Palermo, da anni attiva nei servizi alle imprese e nella formazione professionale. La sinergia tra Artigianservice Palermo Srl, Confartigianato Palermo e il Distretto Mythos Fashion Sicily rappresenta uno dei principali punti di forza dell’iniziativa, unendo rappresentanza del sistema artigiano, competenze operative e visione strategica per lo sviluppo del settore moda.

“I Maestri del Filo” si configura così come un progetto ad alto valore sociale, culturale ed economico per la città di Palermo. Attraverso il coinvolgimento diretto delle botteghe artigiane e la formazione di nuovi professionisti, l’iniziativa contribuisce alla tutela dei mestieri tradizionali, alla creazione di nuove opportunità occupazionali per i giovani e al rafforzamento dell’identità di Palermo come città dell’artigianato e della moda di qualità.

