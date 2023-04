Hanno preso il via ieri pomeriggio, a Confartigianato Imprese Ragusa, gli incontri con i candidati sindaco alle amministrative del prossimo 28 e 29 maggio 2023. Al primo appuntamento, ieri, Riccardo Schininà, esponente cittadino del movimento Generazione, in corsa col sostegno del centro sinistra, appoggiato dal Pd e dalle liste civiche Territorio, Generazione, Patto per Ragusa e +Europa.

I vertici di Confartigianato Ragusa, con in testa il presidente Gianni Amarù e il segretario Angelo Raniolo, hanno discusso dei principali problemi con cui fanno i conti nel quotidiano gli artigiani, le piccole e le medie imprese. In sala anche i presidenti delle categorie e mestieri dell’associazione, che hanno illustrato all’avvocato Schininà le priorità di Confartigianato e hanno avviato un dibattito col candidato, ponendo come base le questioni ritenute più urgenti.

Il prossimo incontro elettorale, in programma per domani pomeriggio alle 17,30, vedrà protagonista il candidato del Movimento 5 stelle, oggi consigliere comunale, Sergio Firrincieli.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.