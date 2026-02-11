Confartigianato Imprese Sicilia esprime le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Diego Bivona, eletto all’unanimità nuovo Presidente di Confindustria Sicilia.

La nomina di Bivona, figura di comprovata esperienza associativa e imprenditoriale, avviene in un momento cruciale per le sorti economiche dell’Isola.

«L’elezione di Diego Bivona – dice Emanuele Alessandro Virzì, Presidente di Confartigianato Imprese Sicilia – alla presidenza di Confindustria Sicilia rappresenta un segnale di continuità e competenza per l’intero sistema produttivo regionale. Il sistema dell’artigianato siciliano ribadisce la propria disponibilità a un dialogo costante e costruttivo con la nuova presidenza di Confindustria Sicilia, convinto che solo una forte coesione tra tutte le rappresentanze datoriali possa garantire la crescita, l’occupazione e la competitività del territorio».





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.